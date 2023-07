“Non ha senso, è falso”: Lukaku alla Juve scatena il putiferio

La notizia di un possibile approdo di Lukaku alla Juventus, ha scatenato il finimondo mediatico. L’Inter, intanto, si è tirata fuori

La questione riguardante il futuro di Romelu Lukaku, continua ad infiammare il dibattito. Dopo le notizie sul forte inserimento della Juventus e la scelta, comunicata al Chelsea e al calciatore, dell’Inter di non proseguire nella trattativa, le polemiche non si placano.

La società nerazzurra, da settimane stava trattando col club inglese per cercare di accontentare le pretese e prelevare il centravanti belga in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un investimento importante per un calciatore che ha sempre professato la sua voglia di restare a vestire la casacca del club meneghino. Per questo, ha fatto molto scalpore la trattativa portata avanti sotto traccia dal suo avvocato, Sebastian Ledure, con la Juventus. Evidentemente, anche col beneplacito dello stesso Lukaku che, narrano le cronache, è stato impossibile da rintracciare dai dirigenti dell’Inter per una settimana circa.

Una situazione che, come detto, ha convinto l’Inter a mollare la pista Lukaku e a buttarsi su altri obiettivi. Adesso, ovviamente, al capitano della Nazionale belga resta la possibilità di approdare in bianconero, ma ad una condizione: che venga ceduto Dusan Vlahovic alla cifra giusta. Sul serbo c’è il forte interessamento del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, ma ci sarà bisogno di tempo per chiudere, eventualmente, questa trattativa. Lukaku aspetta e spera, mentre restano in piedi anche le ipotesi arabe che, però, non scaldano il cuore dell’ex Manchester United. Ovviamente, questa situazione sta portando ad una serie di reazioni, positive e negative.

“Non ha senso, è falso”: tutto su Lukaku-Juventus

In primis, si è parlato di un divorzio di Roc Nation, l’agenzia che si occupa di Lukaku insieme a Ledure, immediato dopo questa rottura con l’Inter. Di diverso avviso il giornalista di ‘Dazn’, Orazio Accomando: “Secondo quanto raccolto, la notizia della rottura con Roc Nation è falsa. Tutte le parti stanno cercando di trovare la soluzione migliore per il giocatore. L’Inter si è tirata fuori, la Juve resta vigile, ma dipende dalla cessione di Vlahovic, l’Arabia ha offerte pronte”. Mentre, dal punto di vista tattico e di progetto, l’avvocato Francesco Andrianopoli ha un punto di vista che non lascia spazio ad interpretazioni: “Lukaku per il calcio di Allegri è più adatto di Vlahovic – il tweet del legale protagonista durante i recenti processi sportivi della Juve – Ma le priorità della Juve in questa stagione sono ridurre i costi e abbassare l’età della rosa. E, in quest’ottica, Lukaku non ha alcun senso“. Se ne parlerà ancora molto, Lukaku alla Juventus mette tutti in grande agitazione.