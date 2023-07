Non solo Bonucci e gli esuberi: Giuntoli ‘caccia’ un pupillo di Allegri

La rivoluzione Juventus è iniziata in pieno: non solo Bonucci, Allegri e Giuntoli preparano il terreno per altri addii

Che il nuovo corso in casa Juventus avrebbe visto molti cambiamenti rispetto al recente passato, si poteva immaginare. Ma che fin da subito le cose avrebbero preso una piega drastica, forse meno. E così, l’arrivo del nuovo direttore sportivo Giuntoli ha improntato immediatamente le scelte in una ottica di rottura.

Leonardo Bonucci è finito fuori rosa, una decisione piuttosto forte. Era nell’aria che il difensore non rientrasse più nei piani della società ma forse nessuno si aspettava una mossa così eclatante. Ora, Bonucci potrebbe finire alla Lazio, come raccontato da Calciomercato.it. Ma l’ormai ex capitano non sarà il solo, verosimilmente, a fare le valigie, tra gli appartenenti al nucleo ‘storico’. Si preparano infatti altri movimenti piuttosto importanti.

Juventus, dopo Bonucci messi sul mercato anche Alex Sandro e Rugani: gli scenari

La dirigenza, con l’avallo di Allegri, avrebbe preso la decisione di fare a meno anche di Alex Sandro e di Daniele Rugani. Questo è quanto ha riportato il giornalista Luca Momblano, da sempre vicino alle questioni di casa bianconera.

Su ‘Juventibus’, Momblano ha spiegato che il brasiliano e l’ex Empoli avrebbero ricevuto, attraverso i rispettivi procuratori, la stessa comunicazione data a Bonucci. Tuttavia, con una differenza sostanziale. I due, per il momento, non sono stati messi fuori rosa e con loro la transizione potrebbe essere più ‘morbida’. “La Juventus li ritiene sul mercato”, ha affermato Momblano. “Con loro non intende utilizzare il ‘sistema Bonucci’, ma li sta invitando ad esplorare soluzioni alternative”. Il brasiliano è un pupillo di Allegri che terrebbe volentieri, mentre per Rugani è già arrivata la smentita ufficiale alla nostra redazione”.