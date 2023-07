Pogba può partire: la Juve ha individuato il sostituto

La Juventus, in questa sessione di mercato, rischia di perdere Pogba; i bianconeri avrebbero individuato il sostituto del francese

Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi, Pogba non è riuscito a fornire un contributo importante nel corso dell’ultima stagione. I problemi sono iniziati già nel corso della preparazione estiva con il primo infortunio che ha costretto il centrocampista francese a saltare un numero veramente importante di partite, compreso il Mondiale in Qatar. A questo problema se ne sono aggiunti altri due; l’ultimo, quello che ha visto Pogba uscire dal campo con le mani sul volto e la testa bassa, nella sfida contro la Cremonese dove era tornato titolare dopo diverso tempo.

Una stagione veramente traumatica quella vissuta da Pogba che spera di mettersi tutto alle spalle ed essere nuovamente protagonista nel corso della prossima stagione. Il francese, però, rischia di non poter dare il contributo alla Juventus a causa delle voci di mercato. Sul centrocampista, infatti, occhio alle sirene dei club sauditi; in questa sessione di mercato stiamo vedendo come queste società abbiano una potenza economica praticamente illimitata.

Per Pogba, dunque, potrebbe esserci un futuro in Arabia Saudita; situazione da monitorare e che potrebbe dipendere dal tipo di offerta che verrà fatta al centrocampista francese. La cessione dell’ex United potrebbe essere definita come una sconfitta per la Juventus che aveva puntato fortemente sul giocatore; il suo eventuale addio obbligherebbe la società bianconera ad intervenire sul mercato per regalare ad Allegri un centrocampista in grado di andare a completare il reparto.

Pogba, possibile addio: Juventus interessata a Kessie

La Juventus, per il centrocampo, non potrà virare su Milinkovic-Savic pronto al trasferimento al Al Hilal. Il serbo era uno degli obiettivi dei bianconeri per andare a rinforzare il centrocampo. Stando a quanto riportato da TodoFichajes, la Juventus ha messo gli occhi su Kessie.

Il centrocampista, in forza al Barcellona, non ha convinto da quando è in maglia blaugrana e il suo futuro è destinato ad essere lontano dal club vincitore dell’ultima Liga. Sempre secondo le informazioni di TodoFichajes, Kessie andrebbe a prendere il posto di Pogba nel centrocampo bianconero; da un punto di vista economico si parla di quindici milioni di euro. Cifra sicuramente non impossibile per le casse bianconere.

Kessie, dunque, può tornare in Italia; il fatto di aver già giocato in Serie A è un dato che non può non essere preso in considerazione. Forte fisicamente, dinamico e con grande capacitò di inserimento. Il suo arrivo alla Juventus regalerebbe ad Allegri una soluzione importante per quanto concerne il centrocampo bianconero.