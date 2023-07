Inter, affare in fascia: il piano B porta al Milan

La fascia sinistra del Wolfsburg potrebbe trovare conforto in Serie A. Mirino sulla città di Milano, con un esterno in particolare che fa gola

Non solo operazioni in entrata per l’Inter, ma anche in uscita dopo aver salutato calciatori importanti come Brozovic, Skriniar, Dzeko, Gagliardini, D’Ambrosio e lo stesso Lukaku rientrato dal prestito al Chelsea.

I nerazzurri hanno iniziato a puntellare la rosa con colpi di grande valore come Thuram e Frattesi, ma dal punto di vista degli addii non è ancora finita. In ballo il destino di Andrè Onana, mentre sulla fascia sinistra a partire potrebbe essere Robin Gosens, laterale tedesco ex Atalanta che a Milano raramente è riuscito a mostrare il suo reale valore.

Il numero 8 dell’Inter è stato in costante competizione sulla fascia con Federico Dimarco, vero padrone della corsia, e concorrente difficilissimo da scalzare viste le grandi prestazioni. Gosens potrebbe quindi partire qualora arrivasse la giusta proposta, col richiamo della Germania che resta forte. Si era già parlato di Union Berlino tra le possibili mete, ma non vanno dimenticate Bournemouth e soprattutto Wolfsburg.

Calciomercato Inter, il Wolfsburg punta Gosens: spunta anche Ballo-Toure

Ulteriori conferme sul nome del Wolfsburg per Gosens arrivano dalla Germania con ‘braunschweiger-zeitung.de’ che sottolinea l’interessamento da parte del club teutonico per il mancino di Inzaghi.

La fonte tedesca evidenzia come la dirigenza del Wolfsburg non abbia nascosto la volontà di ottenere un rinforzo sulla corsia di sinistra. “Teniamo d’occhio e prenderemo la decisione più adatta a noi dal punto di vista sportivo e finanziario”, aveva detto Schafer.

A tal proposito si colloca il nome di Gosens e dagli ambienti interisti non negherebbero la possibilità. Anche eventualmente in fase iniziale con un prestito, i nerazzurri gradirebbero non meno di 15/20 milioni di euro.

Al netto della vicenda Gosens un’alternativa milanese per i tedeschi potrebbe essere il profilo di Ballo-Toure, autentico comprimario al Milan ed in uscita dai rossoneri. Accostato anche al Bologna, il senegalese potrebbe rappresentare un’alternativa low cost, fuori dai piani di Pioli.