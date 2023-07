Dybala via dalla Roma: il nuovo tecnico paga la clausola

Sirene dalla Premier League per il gioiellino di José Mourinho, apertura al pagamento della clausola rescissoria pendente sul capo della ‘Joya’

Lacrime di disperazione hanno lasciato un solco profondo sul viso di Paulo Dybala dopo aver perso con la sua Roma la finale di Europa League contro i veterani del Siviglia.

Ciononostante il fantasista argentino ex Juventus ha promesso a sé stesso e il popolo giallorosso, con cui ha profondamente legato nel corso della stagione passata, di rimboccarsi le maniche anche in futuro. Nella speranza di portare i colori capitolini ancora una volta sul tetto d’Europa con il grande supporto di José Mourinho che dalle primissime battute ha creduto nelle sue immense qualità.

Non un caso che Dybala sia rinato, tanto da diventare il miglior marcatore della formazione. Ma se questo dato rende orgoglioso lo staff giallorosso, dall’altra parte desta più di qualche preoccupazione di fondo. Perché Dybala è nuovamente nel mirino delle grandi realtà europee, specie quelle di Premier League.

Calciomercato, anche il Chelsea su Dybala: servono 15 milioni

Non ultima il Chelsea di Mauricio Pochettino, presentato da qualche giorno come nuovo manager di un club in netta difficoltà di risultati e rendimento dopo una stagione da dimenticare.

I ‘Blues’ stanno attuando una serie di operazioni di mercato in uscita per liberare posti utili e sfruttare gli ampi margini economici per piazzare nuovi colpi in entrata al fine di rilanciare il proprio blasone anche in Europa. Dybala troverebbe posto come diretto erede di Kai Havertz, Joao Felix e Mason Mount, in qualità di rifinitore per la prima punta che con estrema certezza non sarà Romelu Lukaku di rientro dal prestito all’Inter.

Il Chelsea potrebbe quindi essere disposto al pagamento della clausola rescissoria pendente sul capo del calciatore argentino pari a circa 15 milioni di euro per il mercato estero. Da non sottovalutare neppure le intenzioni del Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel, altra grande interessata al suo cartellino. A riportarlo sono i colleghi spagnoli de ‘Mundo Deportivo’.

In merito ad una ipotesi di trasferimento di Dybala al Chelsea anche Thiago Silva ha detto la sua ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ a margine dell’ultimo Gp: “Ho incrociato Dybala nel paddock, so che è stato accostato al Chelsea e sono sicuro che se dovesse venire qui da noi farebbe davvero bene. È un fuoriclasse”.