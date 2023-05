Rivoluzione Chelsea: Pochettino ne manda via dieci

Al via il nuovo ciclo del Chelsea con Pochettino in panchina: il tecnico argentino pianifica una vera e propria rivoluzione, quanti addii

La nuova era del Chelsea ha preso il via con l’ufficializzazione del nuovo tecnico, Mauricio Pochettino. Dopo aver scritto pagine di storia in un altro quartiere di Londra, con il Tottenham, l’argentino ci riprova adesso a Stamford Bridge. Davanti a lui un compito però non facile, quello di risollevare un club reduce da una annata davvero disastrosa.

Tre allenatori, flop in tutte le competizioni, il Chelsea fuori da tutto e che il prossimo anno ripartirà senza partecipare alle coppe europee. Una sorta di anno zero per i ‘Blues’, servirà tutta l’esperienza e l’abilità di Pochettino per farsi nuovamente largo nelle prime posizioni in Premier League. L’argentino è già al lavoro per definire le strategie per la prossima stagione, con tantissimi cambiamenti in vista.

Pochettino cambia tutto, ecco i nomi con la valigia

I numerosi acquisti di gennaio, nonostante notevoli esborsi, non hanno portato al presidente Todd Boehly i risultati sperati. Anche per questo motivo, avrà luogo un repulisti generale, che coinvolgerà diverse figure.

Su Calciomercato.it, avevamo raccontato di come Pochettino, già prima di firmare per il Chelsea, avesse intenzione di valutare alcuni dei giocatori in uscita, come Pulisic, e di ragionare sul reinserimento di Lukaku. Ma anche così, saranno in tanti quelli destinati a lasciare Stamford Bridge. ‘Football London’ riferisce che dovrebbero essere almeno dieci gli addii tra i giocatori dell’attuale rosa. Sul piede di partenza, tra gli altri, Joao Felix, Aubameyang e Ziyech. Un quadro complesso e da definire nei dettagli, ma la sensazione riferita dai media britannici è che Pochettino abbia le idee molto chiare sui punti fermi da cui ricominciare.