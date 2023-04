Da Pulisic a Onana: Pochettino-Chelsea, ci siamo | CM.IT

Accordo raggiunto con il club di Todd Boehly. L’argentino sta già dicendo la sua sulle prossime scelte di calciomercato

La cura Lampard non ha funzionato. Per usare un eufemismo, visto che il l’inglese le ha perse tutte – cinque partite e cinque sconfitte – da quando è tornato sulla panchina del Chelsea subentrando all’esonerato Potter. Il 44enne ha già comunque una data di scadenza: giugno, a meno di un nuovo ribaltone già prima della fine della stagione. Il ‘vero’ sostituto del ‘Mago’ ex Brighton sarà, a meno di colpi di scena, Mauricio Pochettino. Come raccolto da Calciomercato.it, tra l’allenatore argentino e il club di Todd Boehly è stato raggiunto un accordo, in attesa delle firme a ufficializzare il matrimonio.

Con l’ex manager del Tottenham cambierà, per l’ennesima volta, anche parte della strategia di mercato. L’argentino ha già fatto sapere di voler tenere alcuni dei calciatori da tempo in uscita, su tutti Pulisic ma attenzione pure a Romelu Lukaku di ritorno dall’Inter. A proposito dei nerazzurri, sul fronte nuovi acquisti risulta a CM.IT che Pochettino abbia già dato il suo benestare all’arrivo di Andre Onana, nome sul taccuino del Ds Laurence Stewart, il quale avrebbe voluto il camerunese già ai tempi in cui lavorava al Monaco. A Londra, quindi, è tutto pronto per il ritorno di Pochettino – stavola sponda Chelsea – accostato pure di recente all’Inter stessa per il dopo Inzaghi.