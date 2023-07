Offerta rifiutata, Allegri non vuole privarsi della sua stella

Assalto al gioiellino bianconero, ma la Juventus rifiuta l’offerta: Allegri vuole tenerlo con sé

Arrivato la scorsa estate a Torino dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, Kenan Yildiz sembra pronto al grande salto dopo una stagione disputata tra Primavera e Next Gen.

Il classe 2005, turco ma nato in Germania, ha fatto vedere ottime cose nel corso dell’annata appena conclusa ed è pronto a fare il salto tra i grandi. Vi abbiamo raccontato di come la Juventus ha espresso la volontà di portare avanti il discorso contrattuale ben oltre la scadenza naturale dell’accordo. Intanto il ragazzo sarà valutato con estrema attenzione da Massimiliano Allegri durante l’estate.

Assalto Fenerbahçe a Yildiz: offerta rifiutata

Yildiz, come avevamo sottolineato, sarà aggregato alla prima squadra nel corso del periodo estivo e rientrerà nel gruppo di giocatori che sono destinati a volare negli Stati Uniti per la tournee estiva, con tre amichevoli in programma contro Barcellona, Milan e Real Madrid.

La volontà di valutare con attenzione il giocatore ha portato la Juventus a rifiutare offerte arrivate per il talentuoso natio di Ratisbona. Fenerbahçe e Besiktas hanno mostrato grande interesse nei confronti del ragazzo e i gialloblù di Istanbul, ceduto Arda Guler al Real Madrid, hanno cercato proprio Yildiz per sostituirlo. I bianconeri hanno però rifiutato la proposta del Fenerbahçe che sul piatto aveva messo 10 milioni di euro. La Juventus ha detto no: segnale di come punti fortemente sul ragazzo e di come lo stesso Allegri voglia valutarlo al meglio nel corso di questa preparazione estiva.