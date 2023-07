Juve, linea verde: ecco i giovani aggregati ad Allegri per l’estate

La Juventus si appresta a iniziare ufficialmente la stagione 2023/2024. Lunedì 10 luglio i giocatori della prima squadra si troveranno al J Medical per le visite di rito. Martedì, il primo allenamento al JTC

Per il periodo estivo, alla rosa di Massimiliano Allegri, saranno aggregati alcuni dei giovani del vivaio bianconero. Tre i nomi dei principali indiziati, ma potrebbero non mancare le sorprese.

È iniziata l’era di Cristiano Giuntoli e lunedì parte anche la stagione. La Juventus è ai nastri di partenza. L’organigramma societario è stato ridisegnato e la nuova struttura è già al lavoro. Importante, nel progetto bianconero, l’attenzione ai giovani. La crescita dei giocatori del vivaio rientra in un percorso di sostenibilità, prima economica e poi di rimbalzo anche tecnica, che sarà la chiave di volta del nuovo corso alla Continassa.

Il binomio Primavera/U19 e Next Gen vive di un rapporto dialogico, le due formazioni si guardano, si parlano. La fluidità tra i due progetti tecnici ha permesso nel corso della scorsa stagione di mettere in luce alcune pedine importanti. Nella prossima stagione, ancora con mister Brambilla e con un Claudio Chiellini in più dietro la scrivania, l’obiettivo della seconda squadra è quello di continuare a creare valore “giovane”. In Primavera, i riferimenti saranno ancora mister Montero e il Ds Scaglia. I due allenatori delle rispettive compagini hanno rinnovato fino al 2024 proprio in data odierna.

Huijsen, Yıldız e Nonge: tre 2005 per la Juventus di Allegri

Nel corso della stagione si sono distinti diversi ragazzi tra Primavera e Next Gen. Tra i numerosi giocatori che hanno fatto ottime cose, tre sono i principali indiziati per essere aggregati alla Juventus “dei grandi”. I nomi più probabili sono quelli di Huijsen, Yildiz e Nonge.

L’olandese, che ha recentemente rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2027, ha davvero stupito tutti nella seconda parte di stagione. In semifinale di Coppa Italia di Serie C ha segnato una doppietta contro il Foggia… e da lì la sua crescita non si è più arrestata. Il giocatore ha collezionato 16 partite nel campionato di Serie C, 15 in quello Primavera, 6 in UEFA Youth League e 3 nella Coppa nazionale di categoria.

Il padre, ex calciatore, gli ripete sempre un detto dei Paesi Bassi: “Se sei abbastanza bravo, sei abbastanza vecchio”. Un modo di dire ritagliato apposta per il giovane Dean Hujsen, classe 2005, che gioca come un veterano della difesa.

Altro nome che probabilmente farà parte della rosa di Allegri in questa estate è Kenan Yildiz, talento turco classe 2005. Il giocatore ha militato prevalentemente con la formazione U19 di Montero (30 gare in campionato e 9 in UEFA Youth League), ma è stato aggregato anche alla seconda squadra in 7 occasioni di campionato e una di Coppa. La seconda punta è arrivata a zero dal Bayern Monaco la scorsa estate ed è al centro di voci inerenti al suo contratto. La scadenza è 2025 e la Juventus vuole trattenere la stellina nata a Rasenburg, in Germania. Dall’entourage del giocatore filtra ottimismo, ma il ragazzo chiede maggior spazio in Next Gen… con vista anche sulla prima squadra. Tanta personalità e tanto talento. A Mister Allegri il piacere di valutarne le capacità da vicino.

Il terzo nome papabile per essere aggregato alla prima squadra nel corso del ritiro estivo è quello di Joseph Nonge, anche lui coetaneo degli altri due. Il giocatore ha militato in Primavera nel corso di tutta la stagione, eccezion fatta per una presenza in Serie C, coincisa quindi col suo personale esordio tra i professionisti. Nel corso delle 40 gare disputate con Montero, la parabola ascendente è stata evidente, la crescita costante. Nel finale di stagione viene avanzato sulla linea dei trequartisti, districandosi bene e mettendo in mostra ottima duttilità e intelligenza tattica. Una curiosità? Il giocatore belga ha due cognomi, Nonge Boende, ma preferisce essere identificato con il primo. Semplicemente, Joseph Nonge.