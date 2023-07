Juventus, blitz per Vlahovic. Spunta anche lo scambio

La Juventus è disposta a cedere Dusan Vlahovic e già in queste ore è previsto un incontro per ascoltare l’offerta

La Juventus è ancora alla ricerca della pedina che può far partire il domino del mercato in entrata. Per la verità ne servirebbero diverse di cessioni per sbloccare le entrate bianconere, vedi gli esuberi numerosissimi a centrocampo. In quel caso si tratterebbe di posti da liberare a livello quantitativo, oltre che di ingaggi e cartellini da monetizzare.

Ma soprattutto Chiesa e Vlahovic sono i due giocatori che la Juventus ritiene cedibili di fronte a offerte importanti e adeguate. Ad avere più mercato al momento è l’attaccante serbo, che ha estimatori in Premier League ma non solo. Manchester United, Arsenal e Chelsea le squadre accostate all’ex bomber della Fiorentina. Secondo ‘La Stampa’, inoltre, già oggi il ds bianconero Giovanni Manna ascolterà l’offerta dei Blues per Dusan Vlahovic. L’agente del giocatore ha infatti riallacciato i contatti proprio col Chelsea, lavorando a un’operazione che si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. In questi giorni i londinesi hanno acquistato Nicolas Jackson dal Villarreal per meno di 40 milioni, ma ha anche venduto parecchio. Havertz, Kovacic e Mount, con Pulisic che si sta avvicinando al Milan, sono cessioni pesanti. Necessarie viste l’affollamento dovuto alle ultime campagne acquisti.

Si può scaldare la pista Vlahovic-Chelsea, il Bayern guarda altrove e spunta lo scambio

Su Vlahovic c’era anche il Bayern Monaco, a caccia di una punta, ma secondo la ‘Bild’, i bavaresi non sarebbero troppo interessati al giocatore bianconero. Il primo obiettivo resta infatti Harry Kane del Tottenham, nonostante l’età.

Dietro l’inglese c’è invece Victor Osimhen, che sta trattando il rinnovo col Napoli e in ogni caso costa non meno di 150 milioni. La pista Premier League rimane quindi la più calda per il classe 2000, con l’Arsenal che ha già fatto acquisti, vedi proprio Havertz dal Chelsea. E ha in rosa Gabriel Jesus, vecchio pallino della Juventus già trattato prima che firmasse per i Gunners. Anche per questo l’idea di uno scambio potrebbe non essere così assurda, anche se molto molto complicata. In ogni caso i bianconeri continueranno a sondare il terreno, ma non cederanno a proposte inferiori ai 60-70 milioni come base di partenza. Una cifra che permetterebbe di finanziare diversi arrivi a coprire più reparti.