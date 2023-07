Vlahovic via dalla Juve, tutta colpa di Osimhen: la svolta di mercato

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus per ‘colpa’ di Victor Osimhen: tutti i dettagli dell’incrocio di mercato

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e il focus dei tifosi di tutta Europa, Italia compresa, sarà legato inesorabilmente all’effetto domino che coinvolgerà gli attaccanti delle big. Una serie di trasferimenti e decisioni che rischiano di mutare drasticamente il volto di molte squadre, anche di Serie A.

I protagonisti del nostro campionato rispondono ai nomi di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Il primo, ha chiuso la stagione come capocannoniere e con uno Scudetto sul petto, il secondo ha invece vissuto la stagione più difficile della sua carriera con meno di 15 gol realizzati, un settimo posto (causa penalizzazione) e la pubalgia che lo ha costretto ad un lungo stop.

Due annate all’opposto, che potrebbero intrecciarsi proprio per via del calciomercato. Un destino che richiamerebbe l’attenzione anche di diverse società di primissimo livello. Il tutto ‘grazie’ ad una serie di dichiarazioni rilasciate da uno dei due protagonisti, proprio Victor Osimhen.

Osimhen allontana Vlahovic dalla Juve: l’intreccio di mercato

A cambiare i piani estivi di Dusan Vlahovic potrebbe essere stato proprio il centravanti nigeriano. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Soccernet, il giocatore del Napoli ha chiarito, in maniera quasi del tutto inequivocabile, le sue intenzioni per la prossima stagione.

“Lo Scudetto è stato il mio primo trofeo da professionista, ora sono dipendente dai trofei e aspetto solo la prossima stagione. Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli, mi amano e mi rispettano tutti. L’affetto dei bambini è straordinario. Non c’è luogo migliore dove stare di questo“. Una frase che sembra chiudere definitivamente una delle possibili telenovelas di mercato.

La permanenza di Victor Osimhen nel Napoli, possibile anche per via della richiesta di oltre 150 milioni cash da parte di Aurelio De Laurentiis, potrebbe risultare determinante proprio per Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, diventerebbe la prima scelta di mercato di molte squadre, data la quasi certa fumata nera per un’ipotetica trattativa con l’ex Lille coinvolto.

Dove potrebbe giocare Vlahovic

Dal Bayern Monaco al Chelsea, passando per il Tottenham ed il Paris Saint-Germain. Sono queste le quattro società maggiormente interessate ad un attaccante e con la disponibilità economica maggiore. Senza dimenticare il Manchester United ed il Real Madrid, che resta però in pole per Mbappé tra questa e la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il mancato colpo Osimhen potrebbe spingere proprio questi top club a chiedere informazioni alla Juventus per Vlahovic, non più considerato incedibile. Il prezzo di partenza resta 80 milioni di euro, di certo più abbordabile rispetto a quanto chiesto dal Napoli per Osimhen.

Potrebbe quindi essere davvero giunta al termine l’avventura italiana di Vlahovic? Il prossimo mese sarà sicuramente cruciale. La Juve attende un’offerta, senza che passi però troppo tempo. Sostituire il proprio centravanti titolare in pieno agosto non sembra nei piani della dirigenza, che vorrebbe chiudere un eventuale colpo in entrata molto prima dell’inizio del prossimo campionato.