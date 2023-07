Osimhen esce allo scoperto: “Ho fatto la scelta giusta”

Victor Osimhen sempre al centro dei rumors di mercato: dalla Nigeria le parole del capocannoniere dell’ultima Serie A sul suo futuro al Napoli

Victor Osimhen rassicura i tifosi del Napoli sul suo futuro. L’attaccante nigeriano, almeno a parole, ha cercato di mettere a tacere i rimorsa che lo vogliono lontano dal club campione d’Italia la prossima stagione.

Osimhen, che potrebbe rinnovare il contratto con il sodalizio di De Laurentiis, ha parole al miele per la piazza partenopea: “Vincere lo scudetto è una grande cosa per me. Sono così orgoglioso di aver vinto il campionato, per me è una cosa enorme. Voglio continuare a vincere ancora tanti trofei, questo è solamente il primo della mia carriera”, le parole del capocannoniere della Serie A al portale ‘Soccernet’.

Osimhen aggiunge sul suo futuro, recapitando un chiaro messaggio sulla possibile permanenza in maglia azzurra: “Non ho mai visto una città pazza di calcio come Napoli. I napoletani mostrano tutto l’amore per i loro giocatori, ovunque io vada sono rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano e indossano la copia della mia maschera per imitarmi. Per me non c’è posto migliore di questo. Sono molto felice: ho fatto la scelta giusta scegliendo di venire a giocare nel Napoli“.