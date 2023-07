Chiesa al Napoli è una mission impossible: ecco perché i conti non tornano

Perché Federico Chiesa non vestirà mai la maglia del Napoli? Ecco le ragioni per cui l’operazione è impossibile

Il rapporto con Massimiliano Allegri non decolla e ora Federico Chiesa cerca una nuova casa. Dopo appena tre stagioni, caratterizzate da numerosi stop fisici e prestazioni poco brillanti, il pezzo da novanta della Juventus può lasciare Torino quest’estate.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo. Il Chucky Lozano è uno degli azzurri che con ogni probabilità non resteranno a giocare sotto la guida di Rudi Garcia. Nei dintorni di Castel Volturno, Chiesa è stata più di una suggestione in passato, ma ora le cose sono ben diverse. Infatti, difficilmente l’ex Fiorentina riuscirebbe a concretizzare il suo passaggio con il club campione d’Italia.

Chiesa, niente Napoli: perché l’affare è impossibile

L’operazione Chiesa non s’adda fare. E’ davvero impensabile che Aurelio De Laurentiis si spinga ben oltre l’immaginazione e possa portare a Napoli l’esterno della Nazionale Azzurra. Infatti, seppur vero che Federico stia cercando nuovi lidi, le sue richieste economiche – e quelle della Juventus – sono ritenute molto elevate dalla società partenopea.

In particolare, l’attaccante figlio d’arte chiede circa 7 milioni di euro d’ingaggio a stagione. E il Napoli in questo momento sta trattando il rinnovo – con adeguamento – di Victor Osimhen. Lo stipendio di Chiesa è oneroso per il Napoli, il quale di certo non vorrà superare la nuova soglia d’ingaggio del bomber nigeriano.

Oltretutto, Federico si guarda attorno e ha attirato l’interesse della Premier League e del Bayern Monaco. Il motivo di quest’addio anticipato alla Juventus è legato certamente al rapporto con il mister, ma Giuntoli potrebbe fare da mediatore e cercare anche di convincere il ragazzo a restare per un altro anno, sperando nella consacrazione voluta da Allegri.

Napoli alla ricerca dell’esterno

Nonostante Chiesa giochi e svaria per tutto il versante offensivo (talvolta è stato utilizzato anche centrale, come punto di riferimento mobile), le sue migliori prestazioni le ha offerte sulla corsia mancina. Ed ecco che appare un nuovo motivo per cui pensare molto complesso il suo approdo al Napoli.

Garcia cerca dei sostituti di Lozano che abbiano caratteristiche più simili a quelle di Politano: un mancino per la fascia destra, bravo nel dribbling e che rientri spesso verso il centro. Chiesa, invece, si trova più a suo agio sulla corsia di sinistra, dove può rientrare e mettere in mostra il suo enorme talento. Peccato che su quella fascia l’intoccabile è Kvaratskhelia.

Dunque, questi sono i motivi per cui l’operazione Chiesa-Napoli è infattibile, a causa soprattutto del valore economico del giocatore e delle richieste d’ingaggio. De Laurentiis, nonostante la vittoria del campionato, non farà eccezioni: la politica salariale rimarrà pressoché invariata.