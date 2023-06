Napoli, addio Lozano: da Guler a Zhegrova, spunta l’indizio sulla nuova ala destra

Lozano vicinissimo all’addio dal Napoli: da Arda Guler a Zhegrova, ecco chi sta cercando veramente Garcia per sostituirlo.

Come già anticipato su Calciomercato.it, Hirving Lozano è pronto a lasciare il Napoli dopo 4 intense stagioni e tanti alti e bassi. La sua esperienza in azzurro è cominciata tra mille aspettative, visto anche il costo d’ingaggio. E termina tra le lacrime di gioia versate ad Udine e al Maradona, in occasione dei festeggiamenti per lo Scudetto.

Il messicano è valutato circa 15 milioni di euro. Ci sarà una svalutazione del suo cartellino rispetto a quanto è stato pagato nel 2019. E sulle sue tracce ci sono diversi club, soprattutto provenienti dalla Spagna. Intanto, gli scout azzurri lavorano e sono alla ricerca del sostituto di Lozano. E più in particolare, cercano un…vice Politano. Ecco cosa emerge dalla ricerca dei dirigenti del Napoli.

Napoli, il nuovo Lozano sarà…come Politano

Arda Guler, Orsolini, Berardi, Rodri Sanchez, Zhegrova: hanno tutti un paio di fattori in comune. Il primo, va da sé, è che sono tutti nomi che circolano da settimane in orbita Napoli. Ma il secondo, invece, è che sono tutti calciatori offensivi e soprattutto mancini.

Il club azzurro, evidentemente sotto indicazione di Garcia, sta cercando un profilo che possa combaciare principalmente con le stesse caratteristiche di Matteo Politano. La futura ala destra dovrà accentrarsi con il mancino, saltare l’uomo nell’uno contro uno, avere un ottimo passo e dovrà essere bravo a districarsi attorno agli avversari in situazioni complesse, di pressing asfissiante.

Nel dettaglio, il Napoli ha sondato la pista Rodri Sanchez, attualmente protagonista con la Spagna Under 21 agli Europei in Georgia e Romania; è sulle tracce di Arda Guler, con il Milan avvantaggiato, come si legge su Calciomercato.it. E ancora, in queste ultime settimane, la società partenopea ha sondato altre piste per il post Lozano. Domenico Berardi è un profilo già accostato anni fa al Napoli; e ancora, Orsolini e Zhegrova, entrambi mancini, hanno caratteristiche che potrebbero fare comodo alla nuova formazione di Rudi Garcia. L’attaccante kosovaro del Lille, tra l’altro, conosce perfettamente Rrahmani e ha già disputato in inverno un’amichevole al Maradona, assaggiando il prato dello stadio di Fuorigrotta. Zhegrova piace molto alla dirigenza e il prezzo del cartellino è decisamente abbordabile: con 10 milioni di euro si può chiudere l’operazione con il Lille.

Più in generale, il Napoli tenterà di liberarsi di Lozano quest’estate, per poi fiondarsi con un calciatore che possa giocarsi il posto con Politano, senza che vi siano troppe differenze tra i due pretendenti al ruolo da esterno destro. A differenza di quanto visto con Spalletti, Garcia sembra prediligere due mancini per la corsia di destra. Come quando la sua Roma andò ad acquistare Momo Salah.