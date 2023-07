Chiesa ceduto, la Juventus ha deciso: ne arrivano due al suo posto

Federico Chiesa vede aumentare i rumours sul suo futuro: il doppio erede per la Juventus in caso di addio

L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Juventus si è decisamente complicata. Un anno e mezzo da grande protagonista in bianconero, poi il terribile infortunio, nel gennaio 2022, con un lungo e affannoso recupero. E una stagione da poco conclusa con un rendimento che solo a singhiozzo ha fatto re-intravedere il grande giocatore che abbiamo imparato a conoscere.

Problemi fisici, con qualche fisiologico intoppo e piccole ricadute, una necessità da parte di Allegri e dello staff di gestirlo al meglio. Ma anche dell’altro, ossia un feeling tecnico tra Allegri e lo stesso Chiesa mai veramente sbocciato. Che può dunque incidere notevolmente sul suo futuro. Anche perché il giocatore potrebbe lasciare il club a fronte di offerte importanti che dovessero pervenire a Torino. Le necessità finanziarie dei bianconeri sono sotto gli occhi di tutti e dunque l’addio, eventualità fino a qualche tempo fa mai presa in considerazione, potrebbe effettivamente materializzarsi.

Calciomercato Juventus, in due per il dopo Chiesa: Zaniolo e/o Berardi

Da capire, naturalmente, se qualcuno accontenterà le richieste della Juventus con cifre consone a una partenza del giocatore. Nel momento in cui Chiesa dovesse lasciare Torino, la dirigenza saprebbe già su chi orientarsi.

Secondo ‘La Stampa’, i nomi sono quelli di Nicolò Zaniolo e di Domenico Berardi. In entrambi i casi, si tratta di un ritorno di fiamma. Zaniolo alcuni giorni fa, ai microfoni di Tv Play in quel di Ibiza, ha aperto a un ritorno in Italia. Trattative non semplici, ma su cui la Juventus sarebbe pronta a tuffarsi con decisione. Uno dei due potrebbe essere investito del compito di raccogliere l’eredità di Chiesa. Nel caso in cui, con Galatasaray e Sassuolo, dovessero emergere condizioni particolarmente favorevoli, i bianconeri potrebbero pensare addirittura al doppio colpo.