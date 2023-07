Chiesa ‘contro’ Allegri: “Ecco cosa vuole dimostrare alla Juve”

L’esterno offensivo bianconero ruota vorticosamente attorno alle voci di mercato mentre brama più spazio negli schemi del tecnico, ha un solo obiettivo

Federico Chiesa e la Juventus, una storia iniziata con discreta voglia di progredire come professionista e contribuire ai successi di un club storicamente votato al raggiungimento di traguardi imperiosi. Oggi questa stessa storia potrebbe chiudersi nel clamore generale.

Perché sì, il giovane esterno offensivo è sul mercato delle grandi realtà d’Europa ma la Juventus non vuole fare sconti a nessuno. Motivo per cui i primi avvicinamenti e le occhiate d’interesse a lui rivolte sono state spesso spezzate sul nascere.

Ma il calciatore ha ancora voglia di dire la sua, nonostante le tante limitazioni occorse nella passata stagione per via di una condizione fisica tutt’altro che positiva. Per farlo, però, ha bisogno soprattutto di una forma d’impulso fondamentale: la rinnovata fiducia da parte di Massimiliano Allegri. Tra i due infatti sarebbero nate piccole scaramucce legate all’impiego di Chiesa negli schemi tattici della Juventus.

Calciomercato, Chiesa-Juve si può ancora fare: “Rifiutati 70 milioni”

Sarebbe proprio questa sorta di divergenza di vedute che avrebbe allontanato l’ex Fiorentina dal tecnico toscano. Una forma di ‘incompatibilità‘, come raccontato da Gianni Balzarini a ‘Sport Mediaset’, di non poco conto.

“Chiesa è sul mercato anche per questo motivo. Non è mai scoppiato quel feeling necessario con Allegri e adesso rivendica il suo minutaggio in posizioni a lui poco consone. Proprio come quando fece il terzino contro il Napoli. Allo stesso modo il tecnico sostiene che sia un calciatore troppo individualista“, ha annunciato il giornalista in prima battuta nella sua analisi.

“La verità è che adesso Chiesa ha voglia di dimostrare certi atteggiamenti all’allenatore. Non è un caso che abbia rifiutato la proposta ufficiale dall’Aston Villa, giunta alla Juventus per 70 milioni. Gli inglesi sono stati gli unici finora ad averlo fatto“, ha poi concluso Balzarini.