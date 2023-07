Beffa bianconera per il Milan: scippo da 23 milioni

Il giocatore, finito nel mirino dei rossoneri, potrebbe trasferirsi altrove: il punto della situazione

Sarà una settimana calda per il Milan, che in questi giorni potrà chiudere nuovi affari. Le attenzioni sono puntate soprattutto su Chukwueze, Musah e Pulisic: trattative che possono avere degli sviluppi interessanti davvero a breve.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dopo la cessione di Sandro Tonali, hanno deciso di premere il piede sull’acceleratore per riuscire a mettere a disposizione di Stefano Pioli tutti i giocatori che servono per completare una rosa che al momento presenta diverse lacune. Questi saranno, come detto, anche i giorni di Musah, che come raccontato su queste pagine ha detto sì ai rossoneri. Servirà però trovare l’intesa con il Valencia, che vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro.

Non è da escludere, però, che altre squadre possano provare ad inserirsi, mettendo sul piatto l’offerta giusta. Come raccontato, l’Inter resta sullo sfondo, anche perché la priorità è Davide Frattesi, per il quale si può provare l’affondo dopo la cessione di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita.

Milan, nuova insidia per Musah: le ultime dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato da The Sun, il nome di Yunus Musah è in cima alla lista dei desideri del Fulham.

Il giornale britannico conferma l’interesse da parte del Milan e i discorsi avviati con il calciatore, ma sottolinea come non ci sia ancora accordi tra i club. Il Fulham – si legge – pensa così che la possibilità di un trasferimento in Premier League a Londra potrebbe attrarre maggiormente il calciatore. Gli inglesi sarebbero pronti a fare un’offerta al Valencia da circa 23 milioni di euro.