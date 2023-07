Ultimatum Brozovic: o la va o Marotta la spacca

Il tira e molla tra l’Inter, l’Al-Nassr e Brozovic sta tenendo banco da settimane e la dirigenza meneghina ora sembra essersi stancata

Prima un’offerta, poi l’altra, poi l’accordo tra i club, poi il passo indietro. La vicenda Brozovic è più intricata de Il nome della rosa e sta continuando a tenere banco da settimane.

Nella serata di ieri ne ha parlato anche Giuseppe Marotta, presente all’apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, domenica scorsa l’Inter aveva trovato l’accordo con l’Al-Nassr per 23,5 milioni di euro complessivi, ma in settimana i sauditi hanno alzato l’offerta nei confronti di Marcelo Brozovic e abbassato l’offerta per i nerazzurri. Per questo motivo, la trattativa ha vissuto una fase di secca, con i rapporti tra il club meneghino e l’Al-Nassr che si sono fatti più tesi: oggi è la giornata decisiva.

Brozovic in Arabia Saudita, l’Inter pone l’ultimatum: oggi giornata campale

I nerazzurri non sembrano più disposti a proseguire con il tira e molla con l’Al-Nassr, il futuro di Marcelo Brozovic si decide nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe posto un ultimatum a tutte le parti in causa: entro la giornata di oggi bisogna trovare una quadra, altrimenti l’operazione verrà accantonata. I nerazzurri hanno bisogno di incassare per programmare il mercato e presentarsi all’inizio del ritiro con la rosa al completo a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco perché oggi bisogna monitorare con enorme attenzione la situazione relativa a Marcelo Brozovic: diviso tra i soldi dell’Arabia Saudita e il sogno di vestire la maglia del Barcellona e di mettersi al servizio di Xavi. Intanto, Inzaghi osserva e attende di avere il centrocampo da lui desiderato.