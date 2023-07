Irrompe Simeone: lo ‘scippa’ al Milan dopo l’addio

Il Milan sta smuovendo le acque per costruire la squadra che il prossimo anno dovrà tornare a lottare per traguardi importanti. Mirino su un centrocampista del Valencia che però piace anche all’Atletico

L’addio di Tonali ha creato un buco chiaramente da colmare a centrocampo. L’arrivo di Loftus-Cheek non basta, e i rossoneri vanno a caccia di un altro centrocampista fisico, e che ben si sposi con le esigenze tattiche di Stefano Pioli.

In questo senso nel mirino c’è Yunus Musah nome che era stato accostato ad alcune squadre italiane già a margine del Mondiale. Associato anche all’Inter, la stellina degli Stati Uniti è legata al Valencia da un contratto di altri tre anni e nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze con due gol.

Il calciatore sta maturando costantemente e nella corsa per averlo, il Milan avendo già da tempo le garanzie economiche provenienti dalla cessione di Tonali, si è mosso con anticipo con annesso gradimento del calciatore. Vanno però tenute conto anche eventuali azioni di disturbo dall’estero.

Calciomercato Milan, per Musah irrompe anche l’Atletico: idea per il dopo Kondogbia

Dalla Spagna c’è una squadra che prova ad inserirsi per Musah. Si tratta dell’Atletico Madrid, che ha bisogno di un nuovo centrocampista fisico dopo l’addio di Kondogbia in direzione Marsiglia.

Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, dopo la partenza dell’ex interista la compagine di Simeone punterebbe proprio su Musah, che però sembra destinato al Milan e alla Serie A. L’Atletico cercherebbe quindi di intromettersi nell’operazione per portare a casa lo statunitense e ‘rubarlo’ alla società italiana.

Tutto sembra indicare che la decisione finale spetterà al giocatore, che dovrà decidere tra tutte le opzioni a sua disposizione. Appare inevitabile però per un calciatore giovane e versatile come lui avere tante estimatrici, ma il Milan non molla il colpo e proverà a non farselo sfuggire.