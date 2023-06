Milan, un’altra beffa: salta anche questa firma

Il grande obiettivo di Milan e Napoli per la difesa potrebbe optare per una scelta clamorosa e firmare a breve: c’è fiducia

Milan e Napoli sono due tra le società più attive sul mercato in questo momento. Soprattutto i rossoneri stanno piazzando lo sprint per regalare a Pioli i primi rinforzi in vista del ritiro estivo e cominciare la preparazione con alcuni dei nuovi. Questo grazie alla cessione di Tonali al Newcastle che verrà formalizzata a breve.

Anche in difesa, però, il Milan sta monitorando diverse piste. Perso Ndicka, passato alla Roma, non è affatto escluso che Moncada e Furlani vadano a rinforzare il reparto difensivo. Soprattutto dal momento che molto spesso il tecnico ha schierato la difesa a tre, che ovviamente ha bisogno di più ricambi. Oltre a Singo, che i rossoneri starebbero sondando per la fascia destra, tra i nomi accostati c’è anche quello di Kevin Danso, austriaco del Lens autore di una grande stagione. Non a caso il giocatore classe ’98 è finito prepotentemente nel mirino anche del Napoli, che dovrà sostituire Kim in procinto di passare al Bayern Monaco. Gli azzurri lo avrebbero individuato per raccogliere la pesante eredità del coreano, ma non è così semplice. Anche perché su di lui sono piombati pure alcuni club della Premier League. Clamorosamente, però, tra i due litiganti italiani a godere potrebbe essere un terzo alquanto inaspettato.

Danso può sfumare per Milan e Napoli: il Lens tratta il rinnovo

Kevin Danso, infatti, potrebbe a sorpresa restare al Lens. L’indiscrezione è arrivata in queste ore direttamente dalla Francia. L’austriaco è corteggiato da diversi club tra cui Milan, Napoli e alcune inglesi ma secondo ‘Footmercato’, il club francese spera ancora di trattenerlo.

E non è una speranza vana, perché la dirigenza dei ‘Sang et Or’ starebbe per cominciare con Danso una trattativa per il rinnovo di contratto. Si tratta di un prolungamento con adeguamento, anche perché l’attuale accordo scade già nel 2026. Ma il Lens ha intenzione di blindarlo e ha più di qualche chances grazie alla qualificazione in Champions League conquistata nell’ultima stagione. E ovviamente per il fatto che Danso si trova molto bene al Lens, per cui non ha assolutamente fretta di cambiare rischiando magari di perdere il ruolo di titolare e protagonista assoluto. Una scelta che sicuramente può stupire visti i nomi dei club in ballo.