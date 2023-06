Il Milan cambia in difesa: un nuovo arrivo e addio al titolare

Le ultime sulla retroguardia rossonera: ecco cosa può succedere in merito al reparto difensivo. Il punto della situazione

Il nuovo Milan è pronto a ripartire. Con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, il calciomercato sarà affidato alla triade composta da Furlani, Moncada e Stefano Pioli.

Molte trattative sono state chiaramente archiviate, ma altre come quella di Kamada continua ad essere calda. Le parti, come abbiamo scritto su Calciomercato.it, sono intenzionate ad arrivare a dame nonostante le note difficoltà burocratiche. Servirà qualche giorno, ma nel frattempo il Milan è chiamato a muoversi per altri colpi.

Pioli ha bisogno di rinforzi un po’ in tutte le parti del campo. Non sembrava poter essere una priorità, ma i rossoneri stanno pensando anche ad inserire un nuovo difensore e il tentativo per N’Dicka non lasciano dubbi. Il centrale piace da tempo al Milan, ma la Roma – come raccontato su questi queste pagine – è avanti ed è pronta a chiudere l’affare.

E’ pensabile dunque che il Diavolo setaccerà il mercato alla ricerca di un centrale e con la promozione di Moncada, la Ligue 1 diventerà sempre più terrà di conquista. I profili sul taccuino d’altronde non mancano. Sta trovando sempre più conferme, così l’interessa da parte dei rossoneri per Kevin Danso. Austriaco classe 1998, uno dei grandi protagonisti del Lens, che ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Ma attenzione anche ad altri che piacciono come Axel Disasi, 25enne del Monaco, e Castello Lukeba del Lione, 20enne del Lione.

Calciomercato Milan, possibile cessione: ecco chi può lasciare

Con un nuovo innesto in difesa, è facile che qualcuno possa lasciare Milano. L’esplosione di Malick Thiaw, diventato un titolare inamovibile di Pioli, spinge a pensare che i maggiori indiziati a fare le valigie sian Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Soprattutto l’inglese potrebbe fare le valigie qualora arrivasse un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. In difesa qualcosa dunque potrebbe cambiare: non si toccano chiaramente Davide Calabria e Theo Hernandez. Sono pronti a fare le valigie, invece, Ballo-Toure e Matteo Gabbia. Simon Kjaer è pronto a restare, vista la sua importanza all’interno dello spogliatoio, ma dovrà essere gestito diversamente rispetto alla stagione appena trascorsa