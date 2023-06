Il Milan avanti con Kamada: le ultime dopo l’addio di Maldini | CM.IT

Le ultime notizie sull’affare che dovrebbe portare il giapponese a Milano. Ecco cosa sta succedendo, dopo il terremoto di ieri

La rivoluzione messa in atto da Gerry Cardinale, con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara avrà ripercussioni sul mercato. Le trattative portate avanti dai due dirigenti subiranno dei rallentamenti, e inevitabilmente molti affari saranno destinati a saltare.

In queste ore c’è grande interesse, soprattutto, nel sapere cosa ne sarà di Kamada. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il giocatore ha detto sì al Milan, a tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Un affare che sarebbe stato già chiuso, se non fossero emersi – come appurato dalla redazione – dei problemi burocratici, legati agli agenti, che devono registrarsi o domiciliarsi in Italia per chiudere l’operazione. Serviranno una ventina di giorni circa per sistemare la questione e così Kamada sarà pronto per firmare il proprio contratto con il Milan. Nonostante l’addio di Maldini e Massara, dunque, c’è la volontà di andare avanti e dall’entourage del giocatore, come appreso da Calciomercato.it, filtra ottimismo.

Le tempistiche, che si sono allungate danno, chiaramente, una speranza a quelle squadre che non hanno ancora abbandonato l’idea di soffiare Kamada al Milan. Il giapponese, lo ribadiamo, si è promesso sposo ai rossoneri, ma Liverpool e Atletico Madrid sono intenzionati a provarci fino alla fine.