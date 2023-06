C’è la fila per il gioiello dell’Inter: Inzaghi però lo porta in ritiro | CM.IT

Rientra all’Inter alla corte di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino e la dirigenza valutano il futuro del gioiellino nerazzurro

L’Inter nella giornata di mercoledì ha rinnovato il contratto di Mattia Zanotti, che ha firmato un’intesa biennale dell’accordo in scadenza nel 2025.

Il giovane laterale, che nell’ultima stagione ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra alla corte di Simone Inzaghi, a meno di colpi di scena è destinato adesso all’approdo in Svizzera e precisamente al San Gallo con la formula del prestito per trovare maggiore spazio e giocare con continuità. Tutto da decifrare invece il futuro di un altro gioiello della cantera nerazzurra come Giovanni Fabbian, in evidenza nell’ultima stagione in Serie B. Il centrocampista classe 2003 si è reso protagonista di un ottimo campionato a titolo temporaneo alla Reggina di Pippo Inzaghi, mettendo a referto anche 8 reti e due assist. Normale che Fabbian abbia catturato l’attenzione di tante compagini nella massima serie, pronte a rilevarlo in prestito dall’Inter. A meno infatti di un’offerta fuori mercato, l’intenzione del sodalizio vicecampione d’Europa è quella di non privarsi del giovane prospetto e puntare su di lui per il futuro.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole vederci chiaro su Fabbian: tutte le ipotesi sul futuro

In Serie A diversi club hanno sondato il terreno per il 20enne talento come appreso da Calciomercato.it: da Bologna al Lecce, passando per il neopromosso Genoa.

Senza dimenticare gli occhi del Monza sul giocatore, che piace al tecnico Palladino e potrebbe rientrare nell’affare Carlos Augusto se l’Inter dovesse cedere Gosens e affondare il colpo sul mancino brasiliano. Si è raffreddata invece al momento la pista Salernitana, nonostante il summit la scorsa settimana tra i campani e l’entourage dell’ex Reggina. La dirigenza interista intanto e Inzaghi valutano il destino di Fabbian, che in attesa di sviluppi nelle prossime settimane inizierà il ritiro precampionato ad Appiano Gentile (partecipando probabilmente anche alla tournée in Giappone) sotto gli occhi dell’allenatore piacentino. La strada sembra tracciata per una nuova avventura e proseguire così nel percorso di crescita, anche se non è da escludere un’eventuale permanenza in quel di Milano. Se Fabbian riuscirà infatti a dare determinate garanzie a Inzaghi, alla fine potrebbe restare in nerazzurro e riempiere la casella in mediana rimasta vuota dopo l’addio a parametro zero di Gagliardini.