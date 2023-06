È in sede con l’agente: lascia l’Inter | CM.IT

Operazione in uscita per l’Inter: l’agente e il giocatore in sede per definire la cessione

Mattia Zanotti è pronto a lasciare l’Inter e approdare in Svizzera al San Gallo. Il giovane difensore, che nell’ultima stagione ha fatto la spola Primavera e prima squadra alla corte di Simone Inzaghi, come raccolto da Calciomercato.it ha raggiunto questo pomeriggio la sede nerazzurra insieme all’agente Claudio Vigorelli per definire il suo passaggio nella formazione della prima divisione elvetica.

Per Zanotti possibile approdo con la formula del prestito secco al San Gallo. Il giocatore classe 2003 ha scelto da diversi giorni la destinazione svizzera per giocare con continuità tra i professionisti e con gli elvetici è stato già raggiunto un accordo di massima. Adesso manca l’ultimo via libera dell’Inter per iniziare la nuova avventura, mentre già oggi firmerà il rinnovo oltre il 2025 (probabile fino al giugno 2027) prima del semaforo verde per cambiare maglia a titolo temporaneo.

Inter, non solo Zanotti: sul tavolo anche Gnonto con Vigorelli

Con Vigorelli, inoltre, la dirigenza nerazzurra potrebbe affrontare anche il discorso Gnonto, finito sul taccuino di Marotta e Ausilio per il reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza da Milano di Correa.

L’agente assiste il giovane nazionale italiano, che probabilmente lascerà il Leeds dopo la retrocessione in Championship del club inglese.