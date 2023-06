Blitz e niente Milan: Pioli dice addio al fantasista

Il giocatore, che piace tanto ai rossoneri, ora è sempre più lontano dal Diavolo. Ecco cosa è successo

Il calciomercato del Milan corre veloce, dopo un inizio davvero complicato. Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Marco Sportiello, oggi, invece, è stata la volta di Ruben Loftus-Cheek che ha completato l’iter che lo ha portato a firmare il contratto fino al 30 giugno 2027 con i rossoneri.

Il Diavolo, però, ha voglia di chiudere ben presto altri affari: in cima alla lista dei desideri – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – c’è Christian Pulisic, ma il Milan vuole mettere le mani anche su Musah e Rejinders.

Tante trattative sul tavolo davvero calde, altre, invece, si stanno pian piano spegnendo. Lo abbiamo scritto su queste pagine del forte interesse del club rossonero per Arda Guler, ma allo stesso tempo vi abbiamo raccontato di quanto fosse complicato portare a termine l’operazione.

Calciomercato Milan, Guler si allontana: i motivi

L’ostacolo dei commissioni, davvero troppe alte, spingeva il turco altrove, vale a dire in Spagna.

Real Madrid e soprattutto Barcellona sono, infatti, da tempo sulle sue tracce e in queste ore proprio i blaugrana hanno deciso di fare sul serio per strappare il giocatore al Fenerbahce, con Deco che è volato in Turchia per provare a chiudere l’affare. Un blitz vero e proprio con il Barcellona intenzionato a sbarazzarsi della concorrenza.

Guler è un giocatore che piace tanto al Milan, ma ora è davvero lontano. Non solo per una questione legata all’importante spesa da affrontare, ma anche per via del suo status di extracomunitario. I rossoneri hanno già occupato uno slot con l’acquisto di Loftus-Cheek, un altro – con la cessione di Vasquez – dovrebbe essere occupato da Kamada, per il quale gli accordi sono totali, anche se la pista Chukwueze non è stata ancora abbandonata.