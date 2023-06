Il Milan abbraccia Loftus-Cheek: l’inglese atteso in Italia | CM.IT

Il giocatore inglese è pronto a diventare rossonero. Ormai ci siamo, il suo sbarco a Milano è solo questione di ore

Loftus-Cheek al Milan è ormai una trattativa chiusa. Il club rossonero e il Chelsea – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – hanno trovato l’accordo e ben presto il centrocampista sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di mettere nero su bianco.

Il club inglese incasserà una cifra di almeno 15 milioni di euro, ma con i bonus si può arrivare fino a 20 milioni. Per il centrocampista, invece, ecco un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione, in linea con quanto percepito dai top in rossonero. Fatta eccezione di Rafael Leao, che guadagna di più (fino a 6,5 milioni con i bonus), lo stipendio di Loftus-Cheek sarà, dunque, simile a quello di Theo Hernandez, Divock Origi e Ismael Bennacer.

L’inglese, che andrà ad occupare un posto da extracomunitario, si appresta così a sbarcare a Milano nelle prossime ore. Ormai è davvero tutto pronto, tanto che come raccolto da Calciomercato.it, si è messa in moto la macchina organizzativa per il suo arrivo nel capoluogo lombardo. Loftus-Cheek sarà dunque il primo vero acquisto del Diavolo, dopo l’ufficialità di Sportiello, che ha sposato il progetto rossonero dopo aver detto addio all’Atalanta.

Calciomercato Milan, avanti per Pulisic

Ma il calciomercato del Milan è davvero in fermento e queste saranno inevitabilmente le ore anche di Luka Romero, per il quale è in programma un incontro con il suo agente.

Proseguono, inoltre, i contatti con il Chelsea anche per Christian Pulisic. Si vuole arrivare a dama ma serve raggiungere un’intesa sul cartellino, con il Milan che vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro. Furlani e la dirigenza rossonera sta lavorando ai fianchi degli inglesi, con l’obiettivo di ottenere uno sconto per l’americano.