Brozovic, ultimatum dell’Al-Nassr: telenovela al capolinea

Continua la telenovela per decidere il futuro di Brozovic, centrocampista dell’Inter. Ultimatum da parte dell’Al-Nassr

Una vera e propria telenovela di mercato quella intorno a Brozovic; il centrocampista sembra destinato a lasciare l’Inter dopo otto anni e mezzo in nerazzurro. Giocatore di assoluto livello e lo ha dimostrato nella finale di Champions League; contro i Citizens ha disputato una prestazione da otto pieno in pagella riuscendo a tenere testa al centrocampo di Guardiola.

Intelligenza tattica, capacità nel dettare tempi e ritmi di gioco e giocatore fondamentale per gli schemi di gioco di Inzaghi; queste le caratteristiche di Brozovic il cui futuro, però, appare lontano dalla Milano nerazzurra. Accordo tra Inter e Al-Nassr per Brozovic: i dettagli | CM.IT, ventitré milioni e mezzo di euro, è stata accettata dall’Inter con la palla che adesso passa al giocatore.

Il centrocampista croato ha chiesto, per accettare l’offerta dell’Al-Nassr, trenta milioni a stagione rispetto ai venti offerti dal club saudita; una cifra importante ma in linea con le possibilità di una squadra che vuole entrare, a gamba tesa, nel calciomercato. La richiesta di Brozovic si può vedere anche nell’ottica dell’attesa; il classe 1992, infatti, aspetta il Barcellona dal momento che i blaugrana sono la sua prima scelta per proseguire la carriera calcistica.

Brozovic all’Al-Nassr: ultimatum per il centrocampista

Il futuro del centrocampista nerazzurro non è ancora definito ma la telenovela di mercato può chiudersi nel corso di questa settimana. L’Al-Nassr, infatti, vuole chiudere l’affare e mettere nero su bianco un altro grande colpo di mercato per portare, alla corte di Cristiano Ronaldo, un altro giocatore di assoluto livello.

L’Al-Nassr non vuole più aspettare e vuole fare il passo decisivo verso la chiusura dell’affare. La richiesta economica di Brozovic (trenta milioni a stagione) la si può leggere in due modi: cercare di guadagnare di più e aspettare un rilancio del Barcellona che non ha l’accordo con l’Inter. Il principale desiderio del centrocampista croato, infatti, è quello di trasferirsi in Liga in modo da continuare la carriera calcistica in Europa e in uno dei club più importanti che esistano.

La sensazione, però, è che il destino del centrocampista sia all’Al-Nassr perché il club ha trovato l’accordo con l’Inter e perché l’offerta economica al giocatore è veramente importante. Alla fine, dunque, è molto probabile che Brozovic si possa “accontentare” dei venti milioni a stagione e andare a vivere una nuova, ricca, esperienza calcistica. Nel mercato tutto può succedere ma Brozovic è destinato ad andare all’Al-Nassr con il club che vuole chiudere nel minor tempo possibile.