Richiesta choc all’Al-Nassr: così Brozovic può saltare

L’addio di Marcelo Brozovic all’Inter in direzione Al-Nassr vive una fase di stallo: ecco che cosa blocca l’affare

E’ una settimana molto delicata, in cui può decidersi molto del calciomercato dell’Inter e dunque delle prospettive future del club. Una delle questioni nevralgiche in casa nerazzurra è sicuramente il futuro di Marcelo Brozovic, che i nerazzurri possono sacrificare sull’altare del bilancio.

Il croato in questi anni ha dato un contributo fondamentale alla causa, ma le proposte giunte per lui hanno convinto il club a dare il via libera alla cessione, nonostante solo un anno fa si fosse giunti a un maxi rinnovo a sancirne la centralità totale nel progetto.

Da giorni è una corsa a due tra Al-Nassr e Barcellona per Brozovic, con gli arabi in questo momento in chiaro vantaggio. Ieri, l’incontro tra il Ceo dell’Al-Nassr, Alghamdi, e la dirigenza dell’Inter, per provare a chiudere l’affare. Ma per la fumata bianca, ancora non ci siamo.

Brozovic-Al Nassr, l’accordo c’è solo con l’Inter: la richiesta del croato

La redazione di Calciomercato.it già da domenica vi ha raccontato dell’accordo tra Inter e Al-Nassr per circa 23,5 milioni di euro per il cartellino di Brozovic. Un accordo che però non basta a chiudere il tutto.

Secondo quanto riportato da Santi Aouna, giornalista di ‘Footmercato’, manca ancora l’intesa tra il giocatore e il club arabo. L’Al-Nassr mette sul piatto un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione, ma per una simile scelta di vita, da non compiere di certo a cuor leggero, Brozovic chiederebbe una cifra sensibilmente più elevata, addirittura da 30 milioni l’anno. Situazione di stallo e affare che potrebbe saltare, affare che monitoreremo costantemente tenendovi aggiornati.