Telenovela Brozovic, nuova offerta monstre dall’Arabia: così può cambiare tutto

Nuovo possibile colpo di scena all’orizzonte anche nella trattativa Brozovic, diviso tra Arabia Saudita e Barcellona: cosa può succedere

L’Arabia Saudita continua a voler fare incetta di top player in Europa. Offerte da tanti club sono arrivate per calciatori che militano anche in big europee e ne è la dimostrazione gli affari Koulibaly, Kante, Ziyech e Mendy tutti dal Chelsea. Poi le proposte e i tentativi per Mourinho, Allegri e Lukaku, senza contare ovviamente l’arrivo più clamoroso che è stato quello di Karim Benzema.

E in ultima analisi la trattativa che sta tenendo banco in queste ore, quella tra Marcelo Brozovic e l’Al-Nassr dopo che il club saudita aveva trovato l’accordo con l’Inter. Ma a mancare è proprio l’intesa sull’ingaggio, che il croato vorrebbe far arrivare ad almeno 30 milioni. “50 bastano”, ha scherzato sui social. In ogni caso si continuerà a trattare, anche perché il Barcellona è sempre alla finestra e rappresenta la destinazione più gradita al calciatore. Una possibile svolta per sbloccare tutto potrebbe arrivare proprio dall’Arabia Saudita. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’intenzione è di provare a portare nella Saudi Pro League anche Franck Kessie con un’offerta da capogiro. L’ivoriano ha un contratto fino al 2026, bisognerebbe pagare anche il cartellino per strapparlo ai blaugrana. L’ex Milan è stato a lungo in orbita Inter, proprio nell’ottica di un possibile scambio con Brozovic. Ma lo stesso Kessie ha sempre preferito declinare.

Affare Brozovic, possibile offerta araba per Kessie: cosa può cambiare

Al momento non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali per l’ivoriano, che però dovrebbero essere recapitate a breve. La priorità del calciatore resta la permanenza al Barcellona, ma se verrà informato dal club di una volontà diversa allora sarebbe pronto a considerare tutte le opzioni. Con Premier e Bundesliga in cima alle preferenze, anche perché non si vede ancora a giocare in Arabia Saudita.

Ma se l’offerta dovesse essere davvero irrinunciabile allora le cose possono cambiare. In ogni caso, dice il quotidiano spagnolo, non vorrebbe tornare in Italia dove considera il suo percorso concluso. La squadra intenzionata a piombare su Kessie non è stata specificata, ma sicuramente può cambiare le carte in tavola. In primis se fosse l’Al-Nassr, visto che sarebbe un sintomo di come la questione Brozovic sia in difficoltà. Ma se in generale alla fine Kessie dovesse andare via allora il Barcellona avrebbe bisogno di un sostituto e disporrebbe di risorse in più per aumentare la proposta all’Inter per il croato e chiudere l’affare.