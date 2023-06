“Cinquanta milioni bastano”: follia totale Brozovic, cosa sta succedendo

Marcelo Brozovic dà indicazioni sulla cifra per dire sì all’Arabia Saudita: cinquanta milioni per il croato, cosa sta succedendo

E’ l’Arabia Saudita la nuova frontiera del calcio mondiale. I club della Saudi Pro League hanno intenzioni serie e stanno provando a portare nel campionato di Cristiano Ronaldo tutti i big d’Europa.

Tra questi c’è anche Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, proprio l’Al-Nassr di CR7 ha trovato l’accordo con il club nerazzurro per il trasferimento del croato. Affare da 23,5 milioni di euro che per essere formalizzato attende il via libera del calciatore.

Proprio da questo punto di vista l’ostacolo da superare sembra non di poco conto, visto che Brozovic spera ancora di poter trasferirsi al Barcellona e, al momento, non ha dato il suo ok a chiudere la trattativa. Da vedere se un ingaggio faraonico come quello che si prospetta per lui, possa rappresentare una tentazione difficile da rifiutare. A tal riguardo si registra la ‘richiesta’ dello stesso Brozovic.

Calciomercato Inter, 50 milioni per Brozovic: richiesta social

Non una richiesta ufficiale, ma una risposta social del centrocampista nerazzurro che fa capire con quale umore sta affrontando queste ore convulse per il suo futuro.

Brozovic già nei giorni scorsi aveva scherzato, sempre sui social, sul fatto che tutti davano come concluso il trasferimento in Arabia Saudita. Si è visto poi che non era così e oggi il croato è tornato a ‘giocare’ con le voci di mercato e con le cifre del suo ingaggio trapelate sui media.

Così a chi gli riportava la notizia di una richiesta di trenta milioni per dire sì, aggiungendo “chiedine 40”, Brozovic ha risposto: “50 bastano” con la faccina che ride ad accompagnare la frase. Il segno che il croato è intenzionato a dire sì ai sauditi soltanto davanti ad una proposta davvero fuori mercato e che, salvo offerta folle, ha il desiderio di calcare ancora palcoscenici calcistici di primo livello.

Per sapere se andrà davvero così o alla fine la proposta folle arriverà sul serio, bisognerà attendere i prossimi giorni e magari qualche altro messaggio social di Brozovic.