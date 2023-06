Non solo Rabiot: Allegri raddoppia grazie al super tesoretto

La Juventus incassa il sì di Rabiot sul rinnovo di contratto: Allegri e i bianconeri però non si fermano sul mercato a centrocampo

La Juventus mette a segno il ‘colpo’ Rabiot. Sembrava lontano fino a pochi mesi fa il rinnovo del nazionale francese, che adesso si appesta invece a continuare la sua avventura sotto la Mole.

Prolungamento annuale per l’ex PSG, con Massimiliano Allegri primo sponsor per la permanenza alla Continassa del centrocampista classe ’95. Respinte le sirene dalla Premier League, soprattutto del Manchester United che di recente era tornato con decisione su ‘Cavallo Pazzo’. Si percepiva però sempre maggiore fiducia negli ultimi giorni e la fumata bianca per la firma sul rinnovo fino al giugno 2024 è ormai ai dettagli. Allegri si tiene il suo top player, ma allo stesso tempo non molla un altro pallino come Milinkovic-Savic. I bianconeri sono scivolati in seconda fila per Frattesi vista la valutazione da 40 milioni di euro del Sassuolo e punterebbero così sul laziale per un’accoppiata da sogno con Rabiot in mediana.

Calciomercato Juventus, gli esuberi per il colpo Milinkovic

La Juventus e la dirigenza bianconero hanno un piano per il centrocampista serbo, in attesa che si concretizzi lo sbarco a Torino di Giuntoli nella veste di Direttore sportivo.

Nonostante il prolungamento di Rabiot, la ‘Vecchia Signora’ resta vigile sugli sviluppi per Milinkovic e studia l’affondo per sbloccare la trattativa con la Lazio. No di Allegri per l’inserimento di Rovella, c’è la carta Zakaria per convincere Lotito e Sarri. Lo stesso nazionale svizzero piace anche in Ligue 1 e soprattutto in Premier, dove nelle ultime ore si è mosso il West Ham che potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In uscita oltre a Zakaria restano anche Arthur e McKennie. Per lo statunitense ci sono stati dei sondaggi di Galatasaray e Roma, mentre per l’ex Barcellona ha chiesto informazioni il Brighton allenato da De Zerbi. Gli uomini mercato della Juve sperano di incassare circa 50 milioni di euro per i tre esuberi, con l’obiettivo successivamente di reinvestire il tesoretto per piazzare il colpo Milinkovic-Savic e regalare ad Allegri una coppia da urlo in mezzo al campo insieme a Rabiot.