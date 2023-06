Svolta Juve, è quasi ufficiale: alla fine vince Allegri

Siamo ai dettagli per la firma con la Juventus: fumata bianca vicina con la ‘Vecchia Signora’. I dettagli del nuovo accordo

Massimiliano Allegri rimane alla Juventus e c’è il via libera per il primo ‘colpo’ di mercato dopo la conferma di Milik. Il tecnico bianconero sta per riuscire nel suo intento di strappare la permanenza sotto la Mole di Adrien Rabiot.

Il francese – come riporta ‘Sky Sport’ – sarebbe a un passo dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. L’ex PSG è in scadenza il prossimo 30 giugno e avrebbe scelto di restare alla corte di Allegri, suo primo sponsor, respingendo le sirene dalla Premier League e sopratutto la corte del Manchester United. Rabiot è pronto a firmare un accordo annuale alle stesse cifre dell’ingaggio attuale: 7 milioni di euro netti fissi più bonus. Filtrava fiducia negli ultimi giorni, soprattutto dopo le nuove conferme sulla permanenza in panchina di Allegri, e il tutto si sta concretizzando verso la fumata bianca del centrocampista classe ’95 con la Juventus.

La dirigenza bianconera e Max Allegri alla fine sono riusciti nell’opera di persuasione su Rabiot, nonostante il pessimismo dei mesi scorsi sulla possibile partenza del giocatore, in particolare dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League della ‘Vecchia Signora’.

Il nazionale francese non ha mai nascosto di trovarsi bene alla Juve, ma allo stesso tempo era anche ingolosito da un’eventuale avventura nell’ambitissima Premier League. Rabiot è stato il trascinatore e il vero top player dei bianconeri nell’ultima stagione, tassello fondamentale anche per il futuro: investitura che Allegri gli ha ribadito ultimamente e che ha convinto così Rabiot e firmare il rinnovo. Undici gol in tutte le competizioni e una leadership acquisita nello spogliatoio, con la Juventus che riparte così da Rabiot per ritornare al vertice.