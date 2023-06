Allegri li manda via tutti: alla Juve ne restano solo due

Le mosse di mercato della Juventus e le possibili ricadute sulla rosa attuale: il maxi intreccio è da brividi

Quella che ha da pochi giorni aperto ufficialmente i battenti è una sessione estiva di profondo rinnovamento in casa Juventus. Con Allegri al timone nonostante la ricca offerta araba, si potrebbero creare le premesse per un vero e proprio restyling della rosa nelle prossime settimane.

Da Chiesa a Vlahovic, passando per Bremer e con l’incertezza legata al futuro di Rabiot: sono tanti i punti di domanda che si sta ponendo la Juve in questo periodo, alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare una rosa che ha mostrato profonde lacune nella stagione appena terminata. Alcune uscite importanti, però, potrebbero fare la differenza. Sebbene l’entourage di Chiesa si sia affrettato a smentire le voci circa un presunto ‘mal di pancia’ del suo assistito con relativo richiesta di aumento dell’ingaggio, la sensazione è che l’ex Fiorentina potrebbe partire se arrivasse un’offerta importante per il calciatore e per il club. Discorso analogo a quello di Bremer, ritornato a calamitare le attenzioni di diversi club di Premier League.

Calciomercato Juventus, epurazione Allegri: così l’organico è stravolto

Ufficializzato il ritorno di Milik e in attesa di una risposta definitiva da Rabiot, la Juve si appresta a definire l’acquisto di Weah, per il quale ormai l’affare con il Lille è in via di definizione. L’approdo in bianconero dello statunitense potrebbe far da volano ad altre operazioni. Sulla corsia mancina, ad esempio, l’obiettivo numero uno è sempre Parisi per il quale l’asse con l’Empoli è sempre più caldo.

Oltre al restyling delle fasce, però, occhio ai movimenti in difesa. Con Rugani in bilico e Bonucci in discussione, l’unico certo di restare è Danilo. Per tutti gli altri si valuteranno eventuali offerte. Intervenuto nel corso della diretta su Telelombardia, Luca Momblano ha toccato anche quest’argomento, affermando come gli unici sicuri di restare siano al momento Danilo e Fagioli.

Ecco quanto riferito da Momblano: “Tutti o quasi i calciatori della Juve sono potenzialmente sul mercato. Eccetto Danilo (rinnovato) e Fagioli. C’è ampio margine di manovra ed ampio scontento in questa transizione. Bremer è uno di questi. Confermo l’interesse del Tottenham.”