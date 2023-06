Rinnovo Chiesa, arriva l’annuncio UFFICIALE

Arriva il comunicato che riguarda Federico Chiesa dopo le notizie degli ultimi giorni: ora è ufficiale

Protagonista degli ultimi giorni con notizie che hanno alimentato le polemiche, ora su Federico Chiesa arriva l’annuncio ufficiale che chiarisce ogni cosa.

L’esterno della Juventus è indicato come uno dei possibili partenti, soprattutto nel caso in cui dovesse restare Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato della richiesta da 8 milioni di euro per prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2025, con la società che avrebbe detto no. Inoltre, Chiesa è stato per alcune ore al centro delle polemiche per un video circolato sui social, relativo al matrimonio di Bastoni, in cui sembrava prendere parte ad un coro contro la Juventus.

Proprio in merito a queste due notizie, è arrivato il comunicato del suo agente, Fali Ramadani che fa chiarezza su tutto. “In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa – la nota del procuratore – , Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC”.

Non solo rinnovo, perché la smentita riguarda anche altro: “Chiarisce inoltre – prosegue il comunicato – che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni”.

Juventus, Ramadani smentisce la richiesta per il rinnovo

Tutto falso quindi, stando al comunicato diramato da Ramadani su Federico Chiesa.

Resta, in ogni caso, incerto il futuro del 25enne, legato alla Juve da un contratto per altre due stagioni. Non è escluso che proprio l’ex Fiorentina sia uno dei sacrificati per consentire ai bianconeri di fare cassa e abbassare il tetto ingaggi, vista l’esclusione dalla prossima Champions League. Chiesa e Vlahovic sono i due pezzi pregiati della rosa juventina e una partenza eccellente non può essere esclusa.

Questo però non ha nulla a che vedere con le voci che sono circolate nei giorni scorsi e che hanno fatto infuriare il popolo bianconero. Chiesa non ha mai chiesto un cospicuo aumento dell’ingaggio, arrivando ad 8 milioni, per prolungare il suo contratto con la Juve.