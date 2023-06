L’Inter ci prende gusto: 68 milioni e Milan ancora KO

L’Inter attivissima sul mercato: Thuram non basta a Marotta e Ausilio, nuova idea per l’attacco e derby infinito con i cugini del Milan

L’Inter ci ha preso gusto e dopo Thuram pianifica un altro smacco al Milan. Nuovo derby in vista tra i nerazzurri e il ‘Diavolo’ sul mercato.

Stavolta le due milanesi potrebbero contendersi Alvaro Morata, seguito da diverse settimane dal Milan per rinforzare l’attacco di Pioli. Lo spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid e la sua posizione alla corte del ‘Cholo’ Simeone rimane in bilico. Niente ritorno alla Juventus per l’attaccante, con la Roma che rimane defilata: si accende così il duello sulla sponda del Naviglio per un possibile ritorno in Serie A di Morata come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, Lukaku lontano: idea Morata per l’attacco

Thuram non basta per il rooster offensivo di Simone Inzaghi, viste le difficoltà dell’Inter nella conferma dal Chelsea di Romelu Lukaku.

Il belga è a bilancio a 68 milioni di euro, con i ‘Blues’ londinesi che vorrebbero almeno 40 milioni per lasciarlo partire a titolo definitivo e non aprirebbero al prestito. A queste condizioni i nerazzurri si tirerebbero fuori e punterebbero così sull’idea Morata per completare il reparto d’attacco di Inzaghi. Se lo spagnolo non rinnoverà con l’Atletico, potrebbe liberarsi a un prezzo di saldo intorno ai 10 milioni di euro. Marotta e Ausilio ci pensano, pronti a un altro sgarbo ai cugini milanisti dopo l’affare Thuram.