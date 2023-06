Tonali dà il via alla rivoluzione: il Milan saccheggia il centrocampo della big

Dopo l’addio di Tonali, i rossoneri pensano addirittura a due big del centrocampo della Lazio per rivoluzionare il reparto

L’addio di Sandro Tonali sarà una svolta enorme per il Milan. E lo sarà per tanti motivi diversi, in primis perché segna la separazione da uno dei simboli rossoneri, da uno dei capitani, i leader, chi era diventato ormai un vero e proprio idolo per i tifosi. Eppure, evidentemente, dire no a certe cifre è stato impossibile sia per lui che per il Milan di Cardinale. Che non fa si è fatto troppi problemi, cogliendo l’occasione al volo per poi sostanzialmente ricostruire in diversi ruoli.

Anche se la questione Thuram si sta chiudendo in maniera negativa per Moncada e Furlani. Il francese ha scelto l’Inter, che ha piazzato l’affondo decisivo in queste ore, beffando così i rossoneri. E allora le voci si sono fatte più insistenti anche e soprattutto per Romelu Lukaku, che sarebbe la risposta perfetta a questo sgarbo. L’addio di Tonali può fornire le risorse per convincere il Chelsea a darlo a titolo definitivo, ma ci sono da superare le resistenze del giocatore che vuole comunque l’Inter. Nelle prossime ore l’ex Brescia diventerà un giocatore del Newcastle, di dubbi ormai non ce ne sono. Le cifre sul piatto sono monstre, 80 milioni al Milan e circa 8 più bonus al giocatore. E allora la dirigenza rossonera dovrà rivoluzionare il centrocampo. Il nome è quello di Frattesi, che costa circa 40 milioni, anche se Carnevali ha smentito di aver avuto contatti con i rossoneri per il centrocampista. Ma intanto spuntano altri due profili, di cui uno a sorpresa, che portano nella capitale.

Non solo Frattesi: il Milan pensa a Milinkovic e Cataldi

Il Milan non si ferma chiaramente a Frattesi, anche perché la concorrenza è altissima. Tra i pallini di via Aldo Rossi c’è sempre stato anche Sergej Milinkovic-Savic, che non rinnoverà con la Lazio il contratto in scadenza nel 2024. Lotito lo cederà al miglior offerente, ma al momento di proposte concrete non ce ne sono state.

Con la cessione di Tonali però il Milan è tornato a pensarci, fa parte degli obiettivi rossoneri per il centrocampo. Pioli lo conosce, lo ha allenato proprio alla Lazio e anche se il rapporto non era idilliaco non potrebbe mai opporsi al suo arrivo. La novità è che nelle riflessioni del Diavolo, come scrive ‘Il Tempo’, in questi giorni può essere entrato anche a sorpresa Danilo Cataldi. Uno dei capitani e leader biancocelesti, reduce da una stagione super conclusa con il secondo posto, è molto apprezzato dallo stesso Pioli che lo ha lanciato a Formello. Il rapporto è ottimo, non è escluso – si legge sul quotidiano – che da Milanello e dal tecnico emiliano siano partite delle telefonate in direzione Cataldi. Che è ovviamente legatissimo alla Lazio, tra l’altro ha appena rinnovato e con Sarri è diventato un giocatore imprescindibile e uno dei migliori registi del campionato. Ma le vie del mercato sono infinite e il Milan potrebbe pensare quindi addirittura alla coppia biancoceleste.