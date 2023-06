Milan in pressing su Arda Guler: alleato rossonero | CM.IT

Il giovanissimo talento del Fenerbahçe, Arda Guler, è un obiettivo concreto del Milan. Ma le pretendenti sono moltissime

Il Milan sta vendendo Sandro Tonali al Newcastle. Offerta irrinunciabile quella degli inglesi, operazione da circa 80 milioni di euro bonus compresi, che i rossoneri non hanno potuto rifiutare.

Nella giornata di oggi, dopo la sfida persa ieri dall’Italia Under 21 all’esordio nell’Europeo di categoria contro la Francia, non senza polemiche, Tonali dovrebbe sottoporsi alle visite mediche in Romania per conto del club inglese e, poi, firmare l’importante contratto da circa 10 milioni netti a stagione con i ‘Magpies’. E, adesso, i rossoneri si preparano ad investire buona parte della cifra incassata sul calciomercato.

Il primo nome che circola è quello di Davide Frattesi, calciatore del Sassuolo al centro di una vera e propria asta, per la gioia dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali. Il centrocampista, infatti, è trattato dall’Inter, dalla Juventus e anche dalla Roma. E, adesso, l’inserimento dei rossoneri. Attenzione, però, anche agli altri: Seko Fofana del Lens, Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Mats Wieffer del Feyenoord. Ma anche sulla trequarti, dopo l’addio di Brahim Diaz tornato al Real Madrid, si sta muovendo qualcosa di molto importante.

L’alleato del Milan nella corsa ad Arda Guler

Stiamo parlando di Arda Guler, 18enne talento cristallino del Fenerbahçe. Il trequartista è sul taccuino di molti club in vista della prossima stagione, dal Real Madrid al Lipsia passando per il Salisburgo e il Barcellona. A questa lista, si aggiunge, e non da adesso, il Milan che sta lavorando alacremente per chiudere l’affare e anticipare la concorrenza. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i rossoneri possono contare su un alleato importante: all’interno del club, infatti, si sta facendo strada l’idea che la soluzione Milan sia la migliore per tutte le parti in causa, nonostante l’offerta del Barcellona sia molto allettante dal punto di vista economico per il calciatore. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, con una clausola rescissoria pari a 17.5 milioni di euro, il calciatore ha avuto un colloquio col presidente del suo attuale club, riportano i media turchi, nel quale ha ribadito la volontà di lasciare il Fenerbahçe. E il Milan si prepara per l’assalto finale.