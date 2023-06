La Francia e l’arbitro mandano ko l’Italia: prima sconfitta per gli azzurri

Tante polemiche per la sconfitta di Tonali e compagni nel match contro i transalpini: ecco cosa è successo

Non inizia bene l’avventura dell’Italia agli Europei Under 21, in corso di svolgimento in Romania e Georgia. Gli azzurri hanno perso la partita di esordio contro la Francia, ma quante proteste per una direzione arbitrale davvero negativa.

A sbloccare il match sono stati i transalpini con Kalimuendo, che ha sfruttato un assist di Kalulu, dalla destra, per battere con un fantastico tacco, Carnesecchi. Il momentaneo pareggio azzurro, nel corso del primo tempo, è arrivato con Pellegri, bravo a segnare di testa su passaggio vincente di Sandro Tonali.

La rete della vittoria è poi arrivata al 62′ con Barcola, che sfrutta un regalo di Udogie, ma l’azione ha inizio con un netto fallo. Ma questo episodio non è l’unico, ad aver fatto arrabbiare l’Italia: manca un rigore netto e nei secondi finali, Bellanova batte il portiere avversario. Il pallone sembra dentro, ma non per l’arbitro. Però non c’è né la VAR né la goal line technology a smentire il fischietto olandese Lindhout

Francia-Italia 2-1: 23′ Kalimuendo, 36′ Pellegri (I), 62′ Barcola (F)

Classsifica: Francia 3, Svizzera 3, Norvegia 0, Italia 0