Inter e Milan su Lukaku: il Chelsea pronto a scombinare i piani

Derby di mercato tra Inter e Milan per Romelu Lukaku: il belga sembra avere le idee chiare, ma i piani del Chelsea sono diversi

Terminata l’esperienza in prestito all’Inter per la sua seconda avventura in nerazzurro, il nome di Romelu Lukaku torna a scaldare l’ambiente.

L’Inter punta a riconfermare il giocatore, ma il Chelsea ha detto no ad un nuovo prestito del centravanti belga. Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Mauricio Pochettino, ma soprattutto non sembra essere intenzionato a restare a Londra. L’idea di Lukaku è una sola, ma collide con quelli che sono i piani del Chelsea e anche di altri club che si sono mostrati interessati. Tra questi c’è il Milan, che continua a seguire anche Marcus Thuram (che piace anche all’Inter) e che presto deciderà la sua nuova squadra, ma che nel frattempo ha mostrato interesse nei confronti del centravanti classe 1993.

Milan-Inter su Lukaku: il belga vuole i nerazzurri

Si attende solo l’ufficialità in casa rossonera per l’addio di Sandro Tonali, destinato a diventare un nuovo giocatore del Newcastle e la cessione più prolifica nella storia del club meneghino.

E per il post Tonali il Milan non guarda soltanto in mediana: il tesoretto permetterà di investire in vari reparti, tra cui l’attacco. Da qui la suggestione Lukaku oltre al grande interesse per il talento turco Guler. Un interesse però tra Lukaku e il Milan che non sembra essere reciproco, così come il belga non sembra essere interessato alle faraoniche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. La conferma arriva anche dal giornalista Nizaar Kinsella dell’ ‘Evening Standard’, esperto di casa Chelsea. “Lukaku è intenzionato a resistere alle proposte arabe. Il Chelsea è intenzionato a venderlo e non vuole prestarlo e l’Arabia Saudita è l’unico mercato che può soddisfare le sue richieste salariali”.

Lukaku quindi è intenzionato a rifiutare sia le proposte sauditi che il Milan: la volontà del giocatore è quella di trasferirsi all’Inter, anche attraverso un nuovo prestito. Il problema maggiore è rappresentato dallo stipendio: 380mila euro a settimana quello percepito dal giocatore, cifre decisamente troppo elevate per l’Inter, che confida fortemente sia nella volontà del giocatore, sia nella possibilità che con il passare delle settimane il Chelsea possa ammorbidire la sua posizione.