Retegui sbarca in Serie A: annuncio UFFICIALE in diretta

Mateo Retegui continua a essere fortemente in orbita Serie A: le parole del presidente sono inequivocabili

L’Inter è in piena tempesta di mercato, ma con praticamente tutti i flussi che al momento sono in uscita. Questa mattina il Fenerbahce ha annunciato l’accordo ufficiale con Edin Dzeko, che ora svolgerà le visite e poi ratificherà anche lui l’intesa con i turchi.

Il bosniaco lascia dopo due anni e nell’attacco dell’Inter si apre senza dubbio una mancanza importante. Il ‘cigno di Sarajevo’ ha dato un contributo enorme alla causa nerazzurra, tecnicamente in primis ma anche a livello di leadership. Nel frattempo Inzaghi tra otto giorni perderà ufficialmente anche Romelu Lukaku, che tornerà al Chelsea dopo la fine del prestito. Ausilio ha provato a chiedere un nuovo prestito ai Blues nel suo viaggio a Londra, ma per il momento la risposta è stata negativa. Ovviamente si continuerà a trattare, forti anche della volontà ferrea del belga di restare. Ma a questo si aggiunge pure la clamorosa indiscrezione del Milan che potrebbe essere seriamente intenzionato a piombare su Big Rom, oltre che su Frattesi.

Retegui, presidente Tigre: “Difficile vederlo ancora qui dopo l’estate”

Di certo l’Inter dovrà andare a caccia di almeno un altro attaccante per completare il reparto, sempre a patto che si riesca a trovare il nuovo accordo per Lukaku. Perché in caso contrario saranno due i giocatori da portare a Inzaghi. Senza contare che sulla carta anche Correa è cedibilissimo, ma per ora ha rifiutato il Fenerbahce dove è andato Dzeko. Quindi il solo Lautaro Martinez è certo di giocare nell’Inter la prossima stagione.

Il nome che continua a circolare e che Marotta segue da tempo è quello di Mateo Retegui, centravanti della Nazionale Italiana che con tutta probabilità lascerà l’Argentina. Il presidente del Tigre, club che eserciterà l’opzione per riscattare l’intero cartellino del giocatore dal Boca, ha parlato proprio del suo futuro. A ‘Direct Tv Sport Argentina’ le parole di Ezequiel Melarana: “Sarà difficile poterlo avere con noi dopo questo mercato. È un giocatore molto cercato. Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca. Questo mercato sarebbe il momento ideale per venderlo. Di offerte concrete non ce ne sono. Ci sono tanti sondaggi, il suo entourage sta lavorando. Aspettiamo l’inizio del mercato europeo e vediamo cosa accadrà”. Retegui è in orbita Serie A da tempo, Fiorentina e Lazio sono due tra i club maggiormente accostati all’italo-argentino oltre all’Inter.