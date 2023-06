Milan, Lukaku e non solo: ne porta via due all’Inter

L’addio di Sandro Tonali si avvicina e con i soldi della sua cessione il Milan è pronto a scatenarsi: tra le idee addirittura Lukaku e un altro primo obiettivo dell’Inter

Sandro Tonali è pronto a scatenare il Milan. Il centrocampista e simbolo rossonero sta per sconvolgere il mercato del Diavolo e verosimilmente anche quello di tutta la Serie A. La Premier League ha bussato in maniera prepotente e ora sembra proprio che sia il Milan che il calciatore abbiano aperto.

Tonali è orientato ad accettare la proposta faraonica del Newcastle, club degli sceicchi in rampa di lancio e intenzionato a lottare per il campionato oltre che per giocare la Champions da protagonista. E l’addio del leader milanista per una cifra che può aggirarsi sui 70 milioni darebbe inevitabilmente il via anche al resto del mercato in entrata. Oltre che in uscita, dal momento che pure Maignan e Theo Hernandez in caso di offerte ritenute congrue potrebbero seriamente fare le valigie. In quel caso la società avrebbe ulteriore disponibilità per fare un colpo dopo l’altro e ricostruire la squadra. Come in realtà è già pronto a fare con i soldi della cessione di Tonali. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra i nomi per cambiare volto ai rossoneri ci sarebbe addirittura Romelu Lukaku, che tornerà al Chelsea dopo il prestito all’Inter, che sta cercando di ottenere un nuovo prestito.

Tonali al Newcastle scatena il mercato in entrata del Milan: Frattesi e Lukaku

Il Newcastle è piombato su Sandro Tonali e i numeri sono incredibili, soprattutto per le abitudini della Serie A. Si parla di 8 milioni più bonus all’anno al calciatore e al Milan un assegno bello grande: gli inglesi non vorrebbero superare i 65 milioni, i rossoneri ne vogliono almeno 70. In questi casi difficile che non si trovi l’accordo per una distanza non così esosa. E se Tonali confermerà il suo sì ai Magpies il tutto potrebbe concludersi nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Con buona pace del Chelsea che fino a pochissime ore fa ci aveva provato cercando di inserire anche una contropartita come Pulisic, Loftus-Cheek o addirittura Casadei.

E la proprietà è subito pronta a reinvestire tutto. In attacco il primo nome resta quello di Marcus Thuram a parametro zero: come raccontato ieri su Calciomercato.it, è in crescita la fiducia del Milan per il francese con l’offerta di 5 milioni a stagione. Poi la questione Frattesi su sui già Maldini e Massara avevano preso informazioni. Ora il Diavolo è tornato sul giocatore che il Sassuolo sta trattando con Inter in primis, Juve e Roma. I rossoneri ora accelerano e hanno la disponibilità per andare incontro alle richieste neroverdi. Anche se Marotta ha già l’accordo col calciatore, ma deve cedere Brozovic.

Ma la novità su ‘La Gazzetta dello Sport’ è appunto l’idea Lukaku. Il Milan ci starebbe pensando, senza escludere addirittura neanche la possibilità di un acquisto a titolo definitivo. E il Chelsea, vista la situazione, potrebbe accettare anche una cifra contenuta, sui 40 milioni. Una soluzione che sbaraglierebbe l’Inter e, in caso di affondo immediato anche per Frattesi, lascerebbe senza parole i nerazzurri. E il Milan con un Tonali in meno, ma una squadra che cambia volto. Magari sia con Thuram che con Lukaku. Decisiva potrà essere anche la volontà del belga, che ovviamente da sempre spinge per restare all’Inter. Ma ora lo scenario diventa clamoroso.