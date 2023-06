Addio Tonali e fuga dei big: ora il Milan rischia grosso | CM.IT

Le ultime sul calciomercato del Diavolo. Per i rossoneri possono davvero essere tempi difficili: il punto della situazione

Tonali ha detto sì al Newcastle e l’affare è ormai in dirittura d’arrivo. Accordo ad un passo tra il club inglese il Milan pronti a chiudere per una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

Ormai non ci sono dubbi, il Diavolo si appresta a perdere il centrocampista, che sembrava destinato a scrivere nuovi pagine di storia rossonera. Gerry Cardinale e Giorgio Furlani avrebbero potuto opporsi alla sua partenza, ma così non è stato. Alla giusta cifra tutti sono cedibili, un concetto che varrà anche in futuro e per sempre.

Sì perché opporsi ad una offerta come quella ricevuta per Sandro Tonali non è facile e porterebbe a cambiare degli equilibri che Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati bravi a creare in questi anni: un rifiuto presuppone, quasi in automatico, un rinnovo con adeguamento di contratto, che inevitabilmente potrebbe creare un effetto domino.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez e Maignan a rischio

Effetto domino, che in realtà, potrebbe esserci sul mercato: come detto, infatti, nessuno è considerato incedibile e come appreso da Calciomercato.it, anche Theo Hernandez e Mike Maignan di fronte all’offerta giusta farebbero le valigie.

E’ chiaro che verrebbe, comunque, fatto un mercato per rafforzare la rosa e rimanere competitivi ad alti livelli, ma per il Milan e i suoi tifosi si prospetta davvero un’estate complicata.