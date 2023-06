DIRETTA Tonali verso il Newcastle: gli aggiornamenti LIVE

Sandro Tonali può lasciare il Milan e trasferirsi al Newcastle: tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa

Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista del Milan potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League.

Dall’Inghilterra danno per quasi definito l’accordo tra le società per una cifra intorno ai settanta milioni di euro. La palla sarebbe nelle mani del calciatore che deve ancora trovare l’intesa con la società inglese e accettare il trasferimento ai Magpies.

Che la trattativa sia in fase avanzata lo si capisce anche dalle mosse dei dirigenti del club britannico. Il direttore sportivo Dan Ashworth è a Milano per chiudere l’affare e portare Tonali in Inghilterra. Calciomercato.it vi aggiornerà in diretta sulle novità della trattativa.