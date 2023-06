Tonali al Newcastle, Milan su Frattesi e Lukaku

Sandro Tonali può lasciare il Milan e trasferirsi al Newcastle: tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa

Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista del Milan potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League.

00.10 Nuova suggestione per il Milan. Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it‘, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino anche Romelu Lukaku per puntellare il reparto offensivo.

23.00 Il Newcastle sta per chiudere l’affare Tonali: cifre da capogiro. Sul piatto un contratto di sei anni da 8 milioni più due di bonus al calciatore. Al Milan 70 milioni più 5 di bonus: si stanno discutendo gli ultimi dettagli per arrivare alla chiusura definitiva tra stanotte e domattina

22.10 – Tifosi rossoneri divisi sui social. La maggior parte dei messaggi criticano la società, ma alcuni commenti puntano anche sul presunto scarso attaccamento alla maglia di Sandro Tornali.

21.30 – Intervenuto ai microfoni di TV Play, il giornalista de ‘Il Messaggero’, Stefano Riggio, ha parlato della cessione di Tonali e del suo sostituto.

20.35 – Il Milan è già a caccia del potenziale erede di Sandro Tonali e rientra in corsa per Davide Frattesi, corteggiato anche da Juventus, Roma e, soprattutto, Inter.

20.31 – Secondo ‘Sky Sport’ Tonali è a un passo dal Milan: il Newcastle ha offerto 70 milioni, i rossoneri ne vogliono 80. Possibile accordo a metà strada. Intanto i ‘Magpies’ hanno raggiunto un principio di accordo col calciatore. Il Ds degli inglesi è a Milano per chiudere l’operazione.

20:20 – Secondo quanto riferito da Sky, il Newcastle avrebbe messo sul piatto un’offerta da 70 milioni di euro per Tonali, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima. Manca ancora l’intesa con il Milan, che chiede 80 milioni per cedere il suo gioiello. Si prospettano ore caldissime per provare a chiudere il cerchio.

Dall’Inghilterra danno per quasi definito l’accordo tra le società per una cifra intorno ai settanta milioni di euro. La palla sarebbe nelle mani del calciatore che deve ancora trovare l’intesa con la società inglese e accettare il trasferimento ai Magpies.

Che la trattativa sia in fase avanzata lo si capisce anche dalle mosse dei dirigenti del club britannico. Il direttore sportivo Dan Ashworth è a Milano per chiudere l’affare e portare Tonali in Inghilterra. Calciomercato.it vi aggiornerà in diretta sulle novità della trattativa.