Lukaku al Milan tra scetticismo e realtà: “Con Conte allenatore”

Il mercato si infiamma e prepara intrecci clamorosi, come la pista Lukaku-Milan: spunta a sorpresa anche il nome di Conte

Ultime ore davvero frenetiche di mercato, specialmente in quel di Milano. Dzeko ha lasciato l’Inter per accasarsi al Fenerbahce, il passaggio di Tonali dal Milan al Newcastle, sempre più vicino, può letteralmente togliere il tappo a grandi movimenti in Serie A. Tra i nomi più caldi del momento c’è sempre Frattesi, su cui Carnevali, ai microfoni di Calciomercato.it, ha tenuto aperte tutte le opzioni. Ma oltre che al centrocampista, i rossoneri pensano a un nome ancora più a sorpresa.

La suggestione Lukaku in maglia milanista sta prendendo piede. Il futuro del belga come noto è in bilico, con l’Inter che vorrebbe strappare nuovamente un prestito a condizioni di favore dal Chelsea, ma l’irruzione sulla scena del Diavolo potrebbe cambiare tutto. Argomento naturalmente caldissimo nei commenti degli addetti ai lavori e non soltanto.

Lukaku-Milan, i social si infiammano: “Nemmeno gratis”

Sui social, sono in molti a dire la propria, come spesso avviene per rumours di questa portata. E il profilo di Lukaku, per la tifoseria del Milan, scatena il dibattito come non mai.

In tanti sono a dir poco scettici, si susseguono meme ironici e commenti piuttosto taglienti. “Non lo prenderei nemmeno gratis”, scrive qualcuno, e altri rincarano la dose: “E meno male che era Maldini quello senza programmazione”. Una ipotesi che in sostanza potrebbe essere funzionale soltanto in un caso: “Era fortissimo finché giocava con Conte allenatore”. Un suggerimento nemmeno troppo velato alla dirigenza? Chissà. Intanto, ecco alcuni dei post più significativi sulla timeline di Twitter:

Hanno venduto il pilastro SCARSO del Milan, perché si giocava a lanci lunghi con questo pilastro fenomenale?

Fissato il prezzo per Theo, tragedia 😱

Dato 6 milioni a Thuram, Maldini 4 ad Origi.

Ne vogliono buttare 40 per Frattesi, bufala

Sono interessati a Lukaku, tragedia 😱 https://t.co/U6vdqeuJHY — Theåo 17 (@theao_17) June 22, 2023

Lukaku nemmeno gratis — Jack_ACM1899 1️⃣9️⃣🏆 (@Rossonero__1899) June 22, 2023

Non è questo il punto

Lukaku vale più o meno 40m, spendere tutti questi soldi per un trentenne dopo aver preso Thuram a 0 sarebbe una delle più grandi stronzate che potremmo fare

Soprattutto perché non abbiamo a disposizione tutti sti soldi — Tommy (@TommasoSchiepp1) June 22, 2023

Vado a letto dopo la storia di Tonali pensando che almeno non potrebbe andare peggio di così, mi sveglio con la notizia di Lukaku vicino al milan….#milan #inter #Tonali #Lukaku pic.twitter.com/rvGRjqpY5m — pamela rarani (@PamelaRarani) June 22, 2023