“Donnarumma è l’unico nome”: la Juventus non ha altra scelta

La Juventus potrebbe cedere Szczesny e per la sostituzione non c’è scelta: “Donnarumma è l’unico nome” per i bianconeri

Il calciomercato inizia a decollare anche in Serie A, purtroppo – al momento – soprattutto sul fronte uscite. Brozovic potrebbe sbarcare in Arabia Saudita, mentre il Milan potrebbe cedere Tonali al Newcastle.

Doppio addio alle milanesi, mentre il Napoli è vicino a salutare Kim e aspetta offerte irrinunciabili per Osimhen, con il Psg che si è fatto avanti. Lavora alle cessioni anche la Juventus che, senza gli introiti della Champions, non può fare a meno di valutare eventuali proposte importanti per i suoi calciatori. Tra questi ci sono ovviamente Chiesa e Vlahovic che hanno pretendenti soprattutto all’estero.

Ma non ci sono soltanto gli attaccanti visto che anche Szczesny potrebbe ricevere un’offerta per salutare Torino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. In questo caso, i bianconeri avrebbero la necessità di trovare il sostituto e il nome buono non può che essere quello di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Juventus: “Donnarumma unico nome per il post Szczesny”

L’attuale estremo difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana non farebbe rimpiangere il collega polacco e avrebbe la qualità e l’esperienza per difendere una porta pesante come quella juventina.

A dirlo, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, è l’ex portiere della Cremonese Luigi Turci: “Szczesny è un portiere solido e vincente. Con la Polonia ha disputato un ottimo mondiale. Sostituirlo è difficilissimo”.

Per farlo c’è un solo nome buono: “Servirebbe soltanto il portiere dell’Italia. Stimo Perin ma lo ritengo perfetto per il ruolo che sta coprendo ora. Se la Juve dovesse dare via Szczesny, l’unico nome è Donnarumma. Servirebbe un portiere esperto e solido quanto il polacco: l’unico che potrebbe sostituirlo è Donnarumma”.

Scelta fatta quindi, con la Juventus che non avrebbe altre possibilità che non puntare all’estremo difensore attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Riuscirci non sarebbe affare semplice, soprattutto ora che i bianconeri non disputeranno la massima competizione europea.