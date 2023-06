Barella più di Tonali, scatto fulmineo: offerta da capogiro

Le indiscrezioni legate al futuro di Sandro Tonali stanno calamitando l’attenzione mediatica: l’addio del centrocampista del Milan è sempre più vicino

La sessione estiva di calciomercato è appena cominciata, ma le sorprese già sono all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa il Milan, che un po’ a sorpresa sta trattando la sempre più probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Con un vero e proprio blitz i Magpies hanno prima sondato esplorativamente la situazione per capire i margini di manovra, salvo poi affondare con decisione il colpo. Come già riportato da calciomercato.it, trovano riscontri importanti le notizie circa le offerte concrete presentate dal club inglese per mettere le mani sul centrocampista rossonero. La nostra redazione vi sta aggiornando passo dopo passo, seguendo insieme a voi i vari step di una trattativa già entrata nel vivo, che potrebbe decollare a stretto giro di posta. Il Newcastle, infatti, ha intenzione di chiudere i giochi in tempi relativamente brevi e punta ad avvicinarsi il più possibile alle richieste del Milan, che chiede circa 80 milioni di euro per cedere il suo gioiello.

Calciomercato Milan, intrigo Tonali: Barella ha ‘innescato’ il domino

A fornire ulteriori ragguagli sulla trattativa Tonali-Newcastle ci ha pensato Sky Sports UK, secondo cui i bianconeri d’Inghilterra sarebbero pronti ad ingolosire il Milan con un’offerta da circa 55 milioni di sterline (quasi 64 milioni di euro). Dopo aver incassato il no secco dell’Inter per Barella, il Newcastle ha deciso dunque di virare con decisione sul centrocampista del Milan con il quale ha già raggiunto un accordo di massima.

Il cambio di rotta improvviso del Newcastle si è materializzato nel momento in cui l’Inter ha sparato alto per Barella, non avendo alcuna intenzione di svendere uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Memorizzata la richiesta dell’Inter per Barella, i Magpies hanno dirottato le proprie attenzioni su Tonali, mettendosi in una posizione di assoluto vantaggio. Qualora l’affare dovesse chiudersi alle cifre circolate nelle ultime ore, diventerebbe la seconda operazione più costosa della storia del club inglese, dopo la firma di Alexander Isak la scorsa estate. Staremo a vedere cosa succederà.