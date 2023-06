Il Milan è circondato: Tonali e i big di Pioli traballano | CM.IT

I rossoneri devono fare i conti con l’assalto dei club stranieri per i propri gioielli: il punto della situazione

Il Milan è sotto assedio. Il tifoso rossonero non sta vivendo per nulla un giugno sereno come avrebbe voluto. Prima gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno inevitabilmente scosso l’ambiente, poi il calciomercato che fatica a decollare.

Oggi il futuro appare davvero nebuloso e c’è ormai sempre più la certezza che il super colpo che servirebbe per risolvere il problema del gol non ci sarà mai. Il Milan – come dimostra l’affare Thuram, che vi stiamo raccontando su Calciomercato.it – è alla ricerca di occasioni. Difficilmente si assisterà ad acquisti per 40 o più milioni di euro, a meno che qualcuno non faccia le valigie e questa possibilità non è poi così lontana.

Il Milan in Champions League ha fatto un percorso importante, arrivando fino in semifinale, e i suoi gioielli non sono certo passati inosservati. In queste ore, così, è toccato a Sandro Tonali finire nel mirino delle big.

Il centrocampista italiano ha vissuto una stagione da protagonista, da vero leader e il Newcastle, alla ricerca di di rinforzi per la prossima stagione che lo vedrà protagonista in Champions League, lo ha messo nel mirino.

Milan, Tonali-Newcastle: arrivano conferme

La notizia è giunta ieri sera dall’Inghilterra e in mattinata ha trovato conferme anche in Italia: come è stato confermato a Calciomercato.it, gli inglesi stanno davvero facendo sul serio per il suo acquisto e l’offerta da 50-60 milioni di euro, di cui si è parlato, può sicuramente essere migliorata. E così i Magpies sono pronti a spingersi oltre per far traballare il Milan. Al momento – va sottolineato – in quel di via Aldo Rossi non è giunta alcuna proposta ufficiale.

Nel calcio moderno, però, nessuno appare incedibile anche per una squadra come quella rossonera che ha i conti in ordine. Un’offerta da capogiro, superiore ai 70-80 milioni milioni, il Diavolo non potrebbe far altro che ascoltarla. Andrà capito, però, se Tonali, un vero cuore rossonero, avrà voglia davvero di dire addio a ciò che ha sognato fin da piccolo. Guadagnare il doppio per trasferirsi al Newcastle potrebbe essere una buona giustificazione, sarà comunque il progetto a fare la differenza. Saranno chiaramente ore e giorni di riflessioni, ma in questo momento il centrocampista ha soprattutto la testa alla Nazionale Under 21, vuole essere protagonista anche in azzurro per conquistare l’Europeo e il pass per le Olimpiadi.

Milan, club inglesi scatenati: non solo Tonali

In passato è stato Rafael Leao a non far dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan. Non passava giorno in cui non veniva accostato ad una big del calcio europeo.

E’ stato soprattutto il Chelsea a provarci, ma il rinnovo, arrivato ufficialmente lo scorso 2 giugno, ha spazzato via ogni dubbio. Il portoghese è stato blindato con una clausola da 175 milioni di euro e uno stipendio da 6,5/7 milioni con i bonus.

Ora, però, è il turno di Tonali, come detto, ma anche di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due francesi hanno accordi fino al 30 giugno 2026 e sono finiti nel mirino delle squadre inglesi: il portiere, ancora una volta del Chelsea; il terzino, invece, del Manchester United. Nulla di davvero caldo anche perché, il Milan – come vi abbiamo raccontato – non ci pensa nemmeno ad ascoltare offerte da 60 milioni di euro. Per far vacillare il Diavolo serve ben altro, ma non è da escludere che i club si spingano oltre e qui capiremo la vera forza del Milan di Gerry Cardinale.