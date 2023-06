Juventus, colpo Azzurro: ma Allegri pone un veto

Il nome di Nicolò Zaniolo resta particolarmente attuale in casa Juventus: occhio però alla possibile “opposizione” di Massimiliano Allegri

La Juventus potrebbe riportare Nicolò Zaniolo in Serie A. L’ex Roma potrebbe rappresentare il sostituto di Federico Chiesa, il cui futuro in bianconero è in bilico.

In orbita Juventus il nome di Nicolò Zaniolo resta quantomai attuale e concreto. Se ne era parlato già lo scorso inverno, prima che il classe ’99 approdasse al Galatasaray a caccia di un’occasione per rilanciarsi. E ora la trattativa potrebbe tornare quantomai concreta: il giocatore ex Inter, infatti, resta nel mirino del club bianconero che potrebbe tentare l’assalto al calciatore legato al Galatasaray da altri quattro anni di contratto.

Undici presenze e cinque gol in Turchia con la maglia del Galatasaray per Nicolò Zaniolo che ora potrebbe tornare in Italia, al netto del vincolo contrattuale che lo lega al club turco. Anche perché l’ex Roma potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Federico Chiesa, il cui futuro in bianconero è sempre più in bilico.

Calciomercato Juventus, i “dubbi” di Allegri su Zaniolo

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, però, non sarebbe d’accordo con un possibile avvicendamento tra Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. La valutazione di quest’ultimo è scesa sotto i trenta milioni di euro, ma il club bianconero spera di poterlo ingaggiare ad una cifra ancora inferiore, soprattutto dopo l’ultima tribolata stagione del giocatore cresciuto nel settore giovanile del Genoa.

L’allenatore della Vecchia Signora, infatti, darebbe il via libera all’operazione per arrivare all’ingaggio di Nicolò Zaniolo solo nel caso in cui l’affare non fosse legato alla partenza di Federico Chiesa. Occhio, in tal senso, ad un eventuale e possibile scambio con McKennie, tra i calciatori in esubero che la Juventus dovrà gestire nella prossima sessione estiva di calciomercato.