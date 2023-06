Il futuro di Chiesa è un rebus: scelta la ‘soluzione’ migliore

Resta tutto da scrivere il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante classe ’97 ha altri due anni di contratto con la Juventus

Altri due anni di contratto e tanta voglia di fare: resta da scrivere e decifrare il futuro di Federico Chiesa calla Juventus dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni.

Quattro gol e sei assist in trentatré presenze: questo lo score di Federico Chiesa nella stagione appena andata agli archivi con la maglia della Juventus. I problemi fisici e i dubbi tattici hanno però allontanato l’attaccante classe ’97 dalla compagine bianconera nonostante gli altri due anni di contratto in essere: nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, è stata espressa la migliore soluzione per il futuro dell’ex Fiorentina.

Sondaggio CM.IT | Futuro Chiesa, soluzione ideale cessione a 40 milioni

Come ogni giorno, sulla pagina ‘Twitter’ di Calciomercato.it abbiamo fatto un sondaggio rivolto ai nostri follower: il tema odierno era il futuro di Federico Chiesa alla Juventus.

Alla domanda su come dovrebbe muoversi la società bianconera nell’ambito della gestione dei Federico Chiesa, i nostri follower hanno individuato nella cessione del calciatore la migliore soluzione. Cessione che però dovrebbe avvenire almeno a 40 milioni di euro, cifra che corrisponde a quanto pagato dalla stessa Juventus per riscattare il giocatore dalla Fiorentina lo scorso anno.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ⚪️⚫️#Chiesa sembra sempre più lontano dalla #Juve, l’ultima voce porta al #BayernMonaco: cosa dovrebbe fare la società bianconera?🤔 📲 VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 17, 2023

In particolar modo, il 37,8% dei partecipanti al voto ha optato per la cessione a 40 milioni di euro a Federico Chiesa. La seconda scelta è rappresentata dalla conferma con rinnovo, soluzione scelta dal 32,9% dei votanti. Meno gettonata l’opzione di un possibile scambio col Bayern Monaco per far tornare alla Juventus l’esterno Kingsley Coman (18,3%). Infine, l’11% degli utenti che hanno partecipato al voto suggeriscono di trattenere il giocatore fino alla scadenza del contratto attualmente in essere, ovvero fino al 30 giugno 2025, il che – chiaramente – vorrebbe dire perdere il giocatore a parametro zero all’età di 27 anni.